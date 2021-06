Estate alla Casa del Jazz: Michel Portal quintet in concerto

Mercoledì 9 giugno alla Casa del Jazz terzo appuntamento del palinsesto estivo. Alle 21 in concerto Michel Portal Quintet.

Un disco realizzato in condizioni molto particolari, dopo due lunghi mesi di lockdown. "Con i membri del mio nuovo quintetto, ci siamo incontrati negli studi dell’etichetta Label Bleu, desiderosi di suonare ma con sentimenti contrastanti di gioia, paura del virus e sfiducia involontaria dell’altro, ricondotti improvvisamente al loro stato di “minaccioso estraneo”, racconta Michel Portal.

"Come se la questione fosse che ciascuno di noi si accontentasse di nuovo della giusta distanza, con il mondo e con gli altri, la musica si è creata nel momento in questi pochi giorni di registrazione, scorrendo dall’uno all’altro con una vera intensità collettiva . È questo fondamentale gesto di apertura che, secondo me, dà alla musica di questo disco il suo colore e la sua direzione – simile a un lento ritorno alla vita. Quello che abbiamo provato lì, tutti insieme, è stato di tornare allo slancio e alla libertà dalla cura da cui proviene il suonare, la semplice gioia di condividere il momento, nella sua forma più vivida e potente: questa capacità che ha la musica, quando viene presa sul serio,con sufficiente disinvoltura, per abbattere tutti i muri che possono sorgere tra noi".

Navigando sull’energia di una nuova band, mescolando allegramente generazioni e tradizioni musicali diverse, Michel Portal è ben lungi dallo scrivere con cura alcuni “pezzi scelti” di una vita dedicata anima e corpo alla musica per i posteri. Invece, continua la sua ricerca esistenziale e artistica, che lo ha mosso e fatto “suonare” per più di 60 anni. Deliziosamente impossibile da qualificare – lirica, virtuosa, spontanea e sofisticata – questa musica del qui e ora è assolutamente libera, si allontana definitivamente da ogni nozione di avanguardia e classicismo, e ancora una volta si spinge su una tangente selvaggiamente diversa! Con un’irresistibile giovanile mancanza di rispetto.

Michel Portal Clarinette/ Bandoneon

Nils Wogram Trombone

Bojan Z Piano/Fender Rhodes

Julien Herné Electric Bass

Stephane Galland Drums

Il programma completo dell'estate alla Casa del Jazz

Lunedì 7 giugno

Jazz generations

Dino Piana featuring Enrico Rava

------

Francesco Fratini Quartet

Martedì 8 giugno

Ada Montellanico Feat Michel Godard

We Tuba

Mercoledì 9 giugno

Michel Portal Quintet

Giovedì 10 giugno

"Omaggio ad Amedeo Tommasi"

con Gegè Munari, Giovanni Tommaso, Enzo Scoppa, Riccardo Biseo, Donatella Luttazzi, gli allievi della Saint Louis College of Music e altri

Venerdì 11 giugno

Serata Saint Louis Music College

All Night Combo

Sabato 12 giugno

Gianluca Petrella/ Pasquale Mirra + Nicola Conte dj set

Domenica 13 giugno

Michael League e Bill Laurance duo

Lunedì 14 giugno

Enrico Pieranunzi

Piano Solo

Martedì 15 giugno

Danilo Blaiotta Trio

Mercoledì 16 giugno

Serata Saint Louis Music College

Special Guest



Giovedì 17 giugno

Rita Marcotulli/Chiara Civello duo

Venerdì 18 giugno

Costanza Alegiani Folk ways

------

Mat (Allulli, Diodati, Baron)

Sabato 19 giugno

Enrico Rava/Danilo Rea duo

Domenica 20 giugno

Roberto Gatto Perfect Trio & Valerio Mastandrea

Accattone

Lunedì 21 giugno

Massimo Nunzi

Six voices for a voyager

Martedì 22 giugno

Gabriele Mitelli Ego, European Galactic Orchestra

Mercoledì 23 giugno

Gabriele Coen

Leonard Bernstein tribute

Venerdì 25 giugno

Javier Girotto Trio

Tango nuevo revisited



Sabato 26 giugno

Giovanni Falzone/Glauco Venier duo

-----

Giovanni e Jasmine Tommaso Quintet

Domenica 27 giugno

Cristiana Polegri & Roberto Spadoni Ensemble

Omaggio ad Henry Mancini

Lunedì 28 giugno

ONJGT

Orchestra nazionale Jazz Giovani Talenti diretta da Paolo Damiani

Martedì 29 giugno

Viaggio in Italia

----------

Karima

Mercoledì 30 giugno

Stefano Di Battista

Morricone Stories

Giovedì 1 luglio

Antonello Salis – fisarmonica e pianoforte

Gavino Murgia – sassofoni

Paolo Angeli – chitarre

Hamid Drake – batteria

Giornale di bordo

Venerdì 2 luglio

Marcus Schinkel trio + Viero Menapace

in collaborazione con l'Ambasciata Tedesca

Sabato 3 luglio

Maria Pia De Vito/ Julian Oliver Mazzariello duo

------

NRG Bridges

Domenica 4 luglio

I concerti nel parco

Neri Marcorè

”Di mare e di vento” viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Lunedì 5 luglio

Fred Hersch Trio

feat.Drew Gress & Joey Baron

Martedì 6 luglio

I concerti nel parco

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Giovedì 8 luglio

Enrico Pieranunzi, Thomas Fonnesbaek, Andrè Ceccarelli

Eurostars trio

Venerdì 9 luglio

I concerti nel parco

Maurizio Lastrico

“Nel mezzo del casin di nostra vita”

Domenica 11 luglio

Forq

Lunedì 12 luglio

Antonio Sanchez Quartet

Antonio Sanchez – batteria

Donny McCaslin – sassofoni

Miguel Zénon – sassofoni

Scott Colley – contrabbasso

Martedì 13 luglio

I concerti nel parco

Michael Nyman

Mercoledì 14 luglio

Sarah Jane Morris

Let the music play

Giovedì 15 luglio

Yogev Shetrit

in collaborazione con l'Ambasciata Israeliana

Venerdì 16 luglio

Dominik Wania

in collaborazione con l'Istituto Polacco

Sabato 17 luglio

I concerti nel parco

Giovanni Guidi Quintet

Ojos de Gato-Tributo a Gato Barbieri

Domenica 18 luglio

Franco D’Andrea / Dave Douglas Quartet

Lunedì 19 luglio

Bill Frisell Trio

Martedì 20 luglio

I concerti nel parco

Lino Guanciale

”Fuggi la terra e l’onde”

Giovedì 22 luglio

Fabrizio Bosso Quartet

We4

Venerdì 23 luglio

Una Striscia di Terra Feconda

Enrico Rava/Baptiste Trotignon quartet

Sabato 24 luglio

Avishai Cohen Big Vicious

Domenica 25 luglio

I concerti nel parco

Yamandu Costa & Martin Sued

Tra Tango e Choro, omaggio ad Astor

Lunedì 26 luglio

Rymden

Bugge Wesseltoft - pianoforte

Dan Berglund - contrabbasso

Magnus Östrom - batteria

Martedì 27 luglio

John Patitucci feat. Brian Blade & Chris Potter

Mercoledì 28 luglio

I concerti nel parco

Salvador Sobral

Giovedì 29 luglio

Go Go Penguin

Sabato 31 luglio

I concerti nel parco

Filippo Timi

”Sciarada” Le prime braccia nude della stagione

Domenica 1 agosto

I concerti nel parco

Balletto di Roma

“Astor” Un secolo di tango

Lunedì 2 agosto

I concerti nel parco

Orchestra Piazza Vittorio

”Dancefloor” Discoteca sotto le stelle

Mercoledì 4 agosto

Javier Girotto

Recordando Piazzolla y Gardel

Giovedì 5 agosto

Matteo Mancuso trio

-----

Sara Jane Ceccarelli

Venerdì 6 agosto

Gegè Telesforo Quartet

Sabato 7 agosto

Max Ionata/Dado Moroni duo

Domenica 8 agosto

AUAND 20 Night with The Auanders

Martedì 24 agosto

Fabio Zeppetella/Gabriele Mirabassi/Dario Deidda Trio

Mercoledì 25 agosto

Luca Filastro Trio

"Erroll Garner 100"

Giovedì 26 agosto

Tullio de Piscopo Trio

Feat. Dado Moroni e Aldo Zunino

Venerdì 27 agosto

Avion Travel

Sabato 28 agosto

David Murray Brave New World Trio

Domenica 29 agosto

Maurizio Giammarco New 4

Lunedì 30 agosto

Lorenzo Tucci Touch Trio

Mercoledì 1settembre

Enrico Pieranunzi Youth Project

Venerdì 3 settembre

Marco Sinopoli Extradiction

---

Francesco Bearzatti The Hot Clarinet

Sabato 4 settembre

Enrico Rava Special edition

Dal 6 all’11 settembre

Una striscia di Terra feconda

Domenica 12 settembre

Medt Voices



Lunedì 13 settembre

Danilo Rea/ Luciano Biondini duo

Martedì 14 settembre

Rosario Giuliani/Fabrizio Bosso

Connection

Mercoledì 15 settembre

Mario Corvini New Talent Jazz Orchestra feat.Gabriele Mirabassi

Fellini

Giovedì 16 settembre

Marco Castelli

L’inferno

Venerdì 17 settembre

Paolo Damiani Unit

Memorie future

Sabato 18 settembre

De Crescenzo/J.O. Mazzariello

Lunedi 20 – Mercoledì 23 settembre

Jammin’

Venerdì 24 settembre

Gigi De Rienzo Ensemble + Maria Pia De Vito e Raiz

Sabato 25 settembre

Alex Britti Project feat.Flavio Boltro

Domenica 26 settembre

Simone Alessandrini Storytellers

----

Tino Tracanna Double Cut



