"Mi vedo co uno" al teatro Tor Bella Monaca

Musicomix presenta al Teatro Tor Bella Monaca dal 21 al 24 ottobre MI VEDO CO UNO, spettacolo teatrale con canzoni, ballate e suonate dal vivo, arricchito dalla magia delle proiezioni di Roberto Di Maio.



La donna di questa epoca è veramente emancipata dagli stereotipi comuni? Sono cambiate le dinamiche uomo/donna nell’arco dei tempi? E’ ancora vivo il problema delle relazioni? L'attrice Alessandra De Pascalis interpreta 5 personaggi diversi che parlano dello stesso argomento: l'atteggiamento degli uomini di fronte alla possibilità di una relazione. Marta: Una donna che ha superato i 40. Nervosa e frustrata, stile professoressa di inglese anni '80. Jessica: Romana di borgata, frequenta la palestra e trova tutte avventure molto particolari con altrettanti frequentatori di palestre. Ludmila: Russa. È in Italia per cercare l'amore ma si scontra con la realtà che in Italia gli uomini sono difficili da staccare dal seno materno. Teresa: anziana signora umbra, ha superato i 70 e la sua vita è ricca di scappatelle anche se è sempre rimasta con suo marito.

Luciana: una donna romagnola sempre in cerca di situazioni erotiche...



I personaggi, ognuno a suo modo, raccontano aneddoti esilaranti che non sono per niente lontani dalla realtà e ci regalano uno spettacolo brillante che non tralascia anche momenti di verità e di riflessione.



da giovedì 21 a sabato 23 ottobre ore 21

domenica 24 ottobre ore 18



di Alessandro Carvaruso

con Alessandra De Pascalis

e con Giovanni Zappalorto al pianoforte

danzatore e coreografo Francesco Lappano

regia Alessandro Carvaruso

voce narrante Piero Cardano

produzione video, luci e suono Roberto Di Maio

Una produzione Musicomix



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



???Secondo il Decreto del 23 luglio, a partire dal 6 agosto, per poter accedere agli spettacoli, anche all’aperto, bisogna esibire una delle Certificazioni verdi COVID-19 contestualmente ad un documento di identità. I minori di età inferiore ai 13 anni sono esonerati. Per dare la possibilità a tutti di partecipare, chi presenterà il tampone negativo avrà diritto ad un BIGLIETTO RIDOTTO di 7 € ???

