Mi manca Van Gogh a Centrale Preneste

Venerdì 22 marzo alle 21 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58 - Roma) per la rassegna di spettacoli dal vivo, danza, musica, teatro e nuovi linguaggi del contemporaneo YOU. The Young city – You Under 35 diretta da Tiziana Lucattini, va in scena “Mi manca Van Gogh” di e con Francesca Astrei.

All’interno di una visita guidata in un museo, il commento ad un quadro di Van Gogh da parte di una giovane guida turistica, si trasforma in un flusso di coscienza che tesse un legame tra la vita dell’artista olandese e l’esperienza di un’amica di infanzia della narratrice: storie apparentemente distanti, ma accomunate dalla violenza di una società in grado di rendere le scelte dell’individuo eterodirette. Alternando momenti di leggerezza a momenti di fragilità, la narratrice diviene portavoce di quel senso di impotenza che spesso ci pervade di fronte a situazioni più grandi di noi; della costante ricerca delle “parole giuste da dire al momento giusto” e delle difficoltà nell’affrontare il dolore di una perdita di cui, in parte, ci sentiamo inevitabilmente responsabili.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo dalle ore 20.30 previa disponibilità dei posti.

Il progetto è vincitore dell’Avviso Pubblico “Raccolta di Proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina” promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.