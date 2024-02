Mi Ami Club Tour 2024, anteprima al Monk

Prende il via a Roma mercoledì 28 febbraio "MI AMI CLUB TOUR 2024" presented by Dr. Martens, una vera e propria preview itinerante del MI AMI festival che toccherà alcuni dei live club più importanti e significativi per la musica dal vivo in Italia. 5 tappe che toccheranno la penisola da Nord a Sud, fino al 14 marzo, per far conoscere artiste e artisti nuovi, accompagnati da Dr. Martens che così consolida il proprio già stretto legame con il festival.

“Poche cose uniscono le collettività come la musica, e poterlo fare con gli amici di MI AMI per il terzo anno consecutivo è un onore e un privilegio. Il MI AMI Club Tour 2024 presented by Dr. Martens ci porterà nel cuore delle comunità di alcune delle città più fervide e musicalmente attive in Italia, per conoscere ed approfondire la loro idea di ribellione e vivere la passione che le muove”, ha commentato Elisa Ramella, Country Marketing Manager Italy & Iberia di Dr. Martens

MI AMI CLUB TOUR 2024 presented by Dr. Martens prenderà il via mercoledì 28 febbraio al Monk di Roma con una serata all’insegna del cantautorato nelle sue sfaccettature più eclettiche. Si parte con Visconti, piemontese classe 2000, con il suo sound inedito che unisce il cantautorato al post-punk, per un live da non perdere pieno di urgenza e poesia. A seguire i Brucherò nei Pascoli, duo milanese dal background rap e l’attitudine punk, con un suono unico ricco di contaminazioni, che dopo due strepitose esibizioni al MI AMI sapranno sorprendere ancora una volta con un live unico dalle sonorità sguaiate e viscerali. A chiudere la serata il grande ritorno live di Bartolini, artista classe 1995 cresciuto tra la Calabria, Manchester e Roma, tra i talenti più interessanti del nuovo cantautorato italiano con influenze che vanno dal britpop alla new wave al pop italiano. Con lui sul palco anche alcuni ospiti, dagli Psicologi fino a Sano del Thru Collected.

In apertura una speciale performance dei KRANKk da Anversa per il progetto All Areas Access, finalizzato a studiare come migliorare l'accessibilità alle persone sorde degli spettacoli dal vivo e dei clubche li ospitano.

