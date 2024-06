"Metti una sera al cinema", la musica del cinema italiano ai Giardini della Filarmonica

Ai Giardini della Filarmonica, festival estivo dell’Accademia Filarmonica Romana, sabato 29 giugno il terzo incontro di “Intorno a un libro” in Sala Casella (ore 20) è dedicato a Capire la musica classica (Ponte alle Grazie, 2020) scritto dal compositore Nicola Campogrande, musicista che conosce a fondo l’alfabeto, la grammatica, la retorica e tutto quanto serve per usare il linguaggio musicale.

Campogrande immagina di invitare il lettore a un corso di composizione per raccontarci quali sono i ferri del mestiere, mettere a fuoco le tecniche, gli stili, i segreti che attraverso i secoli hanno costruito la grande Musica. “Per fare in modo – ci dice Campogrande – che, al prossimo ascolto, sonate, sinfonie e quartetti possano riverberare nella mente con più intensità, aprendosi a nuovi pensieri e aumentando il godimento”. Ne parla con l’autore il giornalista e conduttore radiofonico Guido Barbieri, mentre i musicisti del Trio David (Gloria Santarelli violino, Chiara Mazzocchi viola, Tommaso Castellano violoncello), con Claudio Bonfiglio al pianoforte, eseguono del compositore torinese Urban Gardens. “Il brano è ispirato agli orti urbani, una delle novità più affascinanti tra quelle che stanno trasformando le nostre città. Muovendo da quell’idea, ho immaginato il pianoforte come memoria cittadina, tenendo bene in mente le diverse declinazioni alle quali si presta oggi lo strumento (musica classica, jazz, pop); e, intorno, ho pensato di far vivere l’orchestra come una presenza vegetale, organica, in continua trasformazione. Ho quindi giocato a creare tre luoghi molto speciali, che corrispondono ai tre movimenti del lavoro”. Così Campogrande nella versione originale per pianoforte e orchestra della sua composizione del 2014; alla Filarmonica per la prima volta verrà eseguita la versione per quartetto con pianoforte.

Nei Giardini (ore 21.30) il secondo appuntamento della giornata è in collaborazione con l’Associazione Fabrica. Metti una sera al cinema: la musica del cinema italiano vede sul palco Paolo Vivaldi, compositore e pianista, insieme a Prisca Amori al violino e Matteo Scarpelli al violoncello eseguire la musica di tre compositori – Ennio Morricone, Nino Rota e Ry?ichi Sakamoto – entrati nella leggenda insieme alle pellicole che hanno musicato. Un viaggio emozionante attraverso le musiche per film di questi tre giganti, immergendo il pubblico nelle atmosfere delle loro partiture, cui si aggiungono le musiche per il cinema e la televisione composte dallo stesso Vivaldi.