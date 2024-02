Metaverse Experience, la mostra su tecnologie, blockchain e intelligenza artificiale

Come il Metaverso sta influenzando il modo in cui apprendiamo e lavoriamo? Come è nata la prima smart city basata sulla blockchain a Tokyo e quali benefici offre ai suoi residenti? Cosa sono gli NFT e come stanno cambiando il concetto di proprietà nel mondo virtuale? In che modo l’IA sta contribuendo a rivoluzionare i mondi della medicina, della ricerca scientifica e dell’industria culturale?

Sono solo alcune delle domande protagoniste del percorso virtuale proposto dalla mostra “Metaverse Experience. Alla scoperta delle nuove tecnologie, dalla blockchain all’intelligenza artificiale” visitabile gratuitamente presso il The Wow Side Shopping Center di Fiumicino, il più innovativo centro commerciale d’Italia.

La mostra

La mostra, ideata e prodotta da Ninetynine per Generali Real Estate è un'esperienza di "edutainment" che unisce apprendimento e intrattenimento in un unico stimolante viaggio che consente un'immersione completa nel presente e nel futuro digitale tra contenuti esperienziali e 3D sviluppati con le tecnologie più avanzate in un’ambientazione coinvolgente che, attraverso un’immersività a 360 gradi, conduce il visitatore alla scoperta del Metaverso, della blockchain, del mondo degli NFT e dell’intelligenza artificiale.

La prima tappa del percorso è il Metaverso, la realtà parallela in cui il confine tra il mondo fisico e quello digitale si dissolve, in cui il nostro sé virtuale può interagire, creare e vivere in modo sorprendente esplorando mondi fantastici, connettendosi con persone da tutto il globo e rendendo possibile l'immersione nello spazio digitale come mai prima d'ora. Il Metaverso è una realtà in crescita che sta già da tempo influenzando settori chiave come il lavoro, l'educazione, l'intrattenimento e il commercio.

La tappa successiva è quella della Blockchain, la rivoluzionaria tecnologia che è come un registro digitale immutabile e condiviso che offre una sicurezza e una trasparenza senza precedenti. I dati e le informazioni registrati su una Blockchain sono al sicuro da manomissioni e falsificazioni, aprendo la strada a un nuovo paradigma di fiducia nell'era digitale che sta ridefinendo le regole del gioco nelle transazioni finanziarie e nella gestione dei dati.

La terza tappa porta lo spettatore nel mondo dell’arte tra i corridoi di una galleria d’arte popolata di opere d'arte NFT, o crypto art, ovvero opere d'arte reali o d'arte digitalizzata, che, grazie al processo di tokenizzazione su Blockchain, vengono dotate di un codice identificativo che ha valore di certificato di proprietà digitale.

Il percorso si conclude con il tema più dibattuto del momento ovvero quello dell’Intelligenza Artificiale (IA) che sta spalancando porte fino ad oggi inimmaginabili. Questa forma di intelligenza simulata consente alle macchine di apprendere dai dati, di ragionare come un essere umano e persino di interagire con noi in modo naturale. Questo progresso sta plasmando nuove prospettive in una vasta gamma di settori, dai trasporti all'assistenza sanitaria, dalla produzione intellettuale all'arte. L'IA è la chiave per automatizzare compiti complessi e aumentare l'efficienza, aprendo nuovi orizzonti di possibilità e sfide etiche.

Teatro dell’installazione è l’Immersive Room, lo spazio polivalente ospitato al primo piano del The Wow Side, dove il digitale si fonde con la realtà, abbracciando il meglio della tecnologia moderna: schermi ledwall circolari immersivi a 360°, audio spazializzato, strip led dinamici oltre alla fantascientifica cabina olografica in grado di generare l’ologramma tridimensionale del narratore che accompagna i visitatori durante tutta la durata della mostra interattiva.

Ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti

L’ingresso è consentito a 15 persone ogni 30 minuti

?L’esperienza non è consigliata nei seguenti casi: a chi soffre di epilessia e fotosensibilità oculare, a chi soffre di disturbi correlati a malattie dell’equilibrio e del bilanciamento per via di luci e suoni che potrebbero alterare la sensibilità sensoriale.