Metamorfosi Art Expo a cura di Luca Mazzone

Ill Purple presenta: “Metamorfosi”, un’esposizione collettiva presso Spazio Cultura che si terrà il 22 marzo 2023 a Roma

Trastevere, in Via Portuense 47, evento imperdibile per tutti gli appassionati d'arte contemporanea.



Il tema della mostra mette in risalto la crescita stilistica degli artisti, mostrando come si sono evoluti nel tempo attraverso le loro opere d'arte. L'evento inizierà con un Vernissage di tre giorni, dalle 18:30 alle 02:00, durante i quali gli artisti saranno presenti per discutere della loro opera e incontrare il pubblico. Venerdì 24 Marzo dalle 18:30 fino a chiusura avremmo l’onore di avere con noi un DJ europeo: Pitchy in occasione del Finissage!

La mostra presenterà una vasta raccolta di opere d'arte, tra cui dipinti, fotografie e installazioni, che permetteranno ai visitatori di esplorare la diversità degli stili e delle tecniche utilizzate dagli artisti.



In un ambiente accogliente e invitante, con un’ottima selezione di cibi e bevande disponibili presso Héco, “Metamorfosi” offre l'occasione per immergersi nel cuore di Trastevere, scoprire la bellezza dell'arte contemporanea e incontrare nuove persone con interessi simili.





Evento a cura di: Luca Mazzone. In collaborazione con: Seven Sins Music, Xperiments e Spazio Cultura.