"Metamorficø", esposizione Martini

METAMORFICØ. L'evoluzione di un uomo attraverso le arti.

Esposizione e performance - Ingresso libero su prenotazione.

L’attore Giancarlo Martini in versione inedita da disegnatore e performer, espone per la prima volta le sue opere, che prendono vita attraverso la sua rappresentazione recitata, dove i disegni si trasformano in dinamici flussi di coscienza.

Questa esposizione è un'opportunità unica per immergersi nell’arte espressa dal vivo. È un incontro tra due mondi artistici che si fondono in un'esperienza coinvolgente e stimolante per tutti i sensi.

Programma

L'esposizione è costituita da disegni e istallazioni realizzate dall'artista e narrate da testi che raccontano la drammatica e divertente storia di un uomo, creati dalla simbiosi creativa con la curatrice Paola Proietti.

L'attore performerà 3 volte durante ogni serata:

alle ore 19:00 - alle 20:30 e alle 22:00.

Agli ospiti sarà offerta una cena in piedi e il numero è limitato a 50 persone a serata, perché si tratta di una location privata, per questo è necessaria e gradita la prenotazione.

Unisciti a noi per questa straordinaria esperienza e scopri come l’arte può trasformarsi in empatia, supporto e guarigione!