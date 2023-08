Soundsrock Agency, Metalland fanzine e Morrigan Promotion sono lieti di annunciare il ritorno di Metalland Sky Metal Fest 2023.



L'evento si terrà sabato 5 e domenica 6 agosto 2023 nella cornice del Casilino Sky Park di Roma e presenta un bill di elevata caratura. Quindici band calcheranno il palco nei due giorni della manifestazione, proponendo un ampio carnet di sonorità: dall’heavy metal al progressive rock, dal classic rock al metal più oscuro.



Gli headliner del Festival saranno i Domine e il Balletto di bronzo, ma la musica inizierà dalle ore 17, con le esibizioni di tante band del territorio per scaldare i motori.

Sabato 5 agosto saliranno sul palco gli epici Domine, storica band heavy metal italiana fondata nel 1983 in Toscana. I Domine sono considerati tra le migliori band heavy metal nostrane, si sono esibiti in supporto a gruppi del calibro di Judas Priest e Dream Theater e vantano partecipazioni al Gods of Metal, Heineken Jammin' Festival e Wacken Open Air.



In supporto ai Domine si esibiranno i Rosae Crucis, storica band romana fondata nel 1988 che affonda le sue radici nel puro heavy metal.

Domenica 6 agosto sarà la volta della band simbolo e capostipite del progressive rock italiano: Il Balletto di Bronzo. Nato a Napoli sul finire degli anni ’60, il gruppo è considerato il fenomeno musicale più importante dell’intera la scena prog italiana, gli album “Sirio 2222” e “Ys” hanno lasciato un’impronta indelebile, seppure in così breve tempo.



In supporto a Il Balletto di Bronzo si esibiranno i Gorilla Pulp, band romana che combina blues, psych, stoner rock ed heavy metal in stile '70 in maniera unica e potente.



LINE UP

5 AGOSTO: Domine, Rosae Crucis, Rome In Monochrome, Poemisia, Jolly Rox, Alive, Widthout.

6 AGOSTO: Il Balletto di Bronzo, Gorilla Pulp, Broken Wings, Lost Reflection, For My Demons, La Stanza di Iris, Hellcowboys, Burning Butterfly.



ORARI

Apertura cancelli ore 17

Inizio concerti ore 18

Tessera stagionale obbligatoria al costo di €3



LOCATION

CASILINO SKY PARK

https://casilinoskypark.it/

Viale della Bella Villa 106

4° Piano Terrazza Multipark

Parcheggio multipiano 600 posti gratuito

Parcheggiare primo, secondo, terzo piano del multipark aperto fino a fine evento

(??? parcheggiare al piano sotterraneo e al piano 0 lato Casilina)

Uscita 18 GRA Casilina

Fermata Metro C Alessandrino



MANGIARE

La Terrazza del Gusto - Sette realtà locali propongono un viaggio nel gusto che trasformano il bere ed il mangiare in un invito a stare insieme.

Scoprile qui: https://casilinoskypark.it/menu



TICKETS

I biglietti sono disponibili in prevendita: ?- Singola giornata 12,00€ + d.p.?- Abbonamento 2 giorni 22,00€ + d.p.



Prevendita 5 agosto / abbonamento 2 giorni:?https://oooh.events/evento/metalland-sky-metal-festival-5-6-agosto-casilino-sky-park-day-1-biglietti/

Prevendita 6 agosto / abbonamento 2 giorni:

https://oooh.events/evento/metalland-sky-metal-festival-5-6-agosto-casilino-sky-park-day-2-biglietti/



Saranno disponibili i biglietti in cassa, salvo in caso di sold out in prevendita, al costo di €15,00 per il biglietto singolo, €25,00 per l’abbonamento dei due giorni.



PARTNER

EMP ITALIA

https://www.emp-online.it/