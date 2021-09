Open Day al Mercato di Testaccio con l'Ottobrata

È arrivato il momento di celebrare Testaccio con un nuovo, frizzantissimo Open Day. Un’occasione unica, per vivere con gioia la principale agora? del quartiere. Fino a mezzanotte il mercato sara? aperto con laboratori per bambini, visite guidate agli scavi archeologici, musica, shopping, tanto buon cibo e bevande dai banchi.

Visite guidate agli scavi archeologici sotterranei.

Una visita al sito archeologico è un viaggio nella storia del quartiere Testaccio, dove sin dai tempi del primo Impero Romano partivano e arrivavano carichi di anfore, non a caso diventate il simbolo storico del rione. Le visite di sabato sono uno degli appuntamenti di Open House Roma 2021. Orari: 10:00 / 11:00 / 12:00

Prenotazioni alla mail:ss-abap-rm.museotestaccio@beniculturali.it

Per partecipare alla visita è necessario presentare GREEN PASS/Certificazione Verde valida.

LABORATORI PER BAMBINI

Gioco Circo

Si utilizzano il Gioco, i principi delle tecniche della Giocoleria, del Teatro e dell’Acrobatica, per sviluppare le capacita? dei piccoli partecipanti a porsi in relazione con il Corpo, lo Spazio e gli Altri. Oltre ai vari giochi motori e di immedesimazione, grande importanza assumono i percorsi psicomotori che, con l’aggiunta degli oggetti del mondo del circo, permettono ai bambini di correre, saltare, rotolare, camminare in equilibrio su pedane o trampoli, tenere oggetti in equilibrio, lanciarli e riprenderli. Si propone inoltre ai piccoli partecipanti di giocare liberamente con gli elementi della Giocoleria (i cerchi, le palline, i fuolards e le piume di pavone).

Eta?: 3-6 anni

Orario: 17:00 – 18:00 Costo: gratuito

Prenotazioni: elettrapossidoni@gmail.com

Giocoleria

Si propone una fase iniziale di riscaldamento con giochi di movimento ed immedesimazione, utilizzando principi delle Scienze Motorie e del Teatro attraverso un approccio ludico e dinamico, volto a stabilire una buone relazione nel gruppo di partecipanti. Nella fase successiva si propongono le tecniche della Giocoleria con diversi oggetti (i cerchi, le palline, i fuolards, le piume di pavone, i piattini cinesi, il diablo, le clave). Per permettere a tutti i partecipanti di provare i diversi oggetti, verranno installate diverse postazioni di lavoro e si procedera? a rotazione. Nella fase finale si concludera? un con un gioco sull’ascolto del movimento reciproco.

Eta?: 6-13 anni

Orario: 18:00 – 19:00

Costo: gratuito

Prenotazioni: elettrapossidoni@gmail.com

ADRIANO BONO one man band – in concerto h 20:00 – 22:00

Dopo essere stato l’anima e la voce dei Radici Nel Cemento e La Tribù Acustica, nel 2009 intraprende la carriera solista: tre album all’attivo e un ultimo singolo pubblicato qualche mese fa.

In questa occasione si esibirà in versione “one man band”. Uno spettacolo “en solo” dove oltre all’inseparabile ukulele e alla stomp-box sotto i piedi, si aggiungeranno, a completare l’armamentario sonoro, dei sonagli legati alle caviglie.

Uno spettacolo dove al suono caldo dell’ukulele, si uniscono le pulsazioni ipnotiche e trascinanti delle percussioni e i suoni ancestrali dei sonagli, in un mix di musica reggae e arte circense.

DJ SOLKO – sonorizzazioni h 22:00 – 24:00

Per concludere la giornata, saremo deliziati dalle selezioni musicali del buon Solko, attivo dal ’91 e? uno dei dj piu? rappresentativi della scena broken beats e future jazz in Italia, attualmente si cimenta con una deep house moderna e colorata da tocchi soul ma anche dal mood techno detroit strizzando anche un orecchio alla nu disco, al future funk ed ai suoni contemporanei della nuova scena jazz UK.

