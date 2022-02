Il Mercato dell'orgoglio: eccellenze rare e laboratori gratuiti

Prezzo non disponibile

Dal 12/02/2022 al 13/02/2022

Il 12 e il 13 febbraio - nel più ampio programma della Festa dell'Orgoglio di Eataly - è in programma "Il Mercato dell’Orgoglio": un weekend di sapori profumi e colori dedicato alle terre laziali con le eccellenze Presidio Slow Food e l’Arca del Gusto. Un mercato contadino, locale e a filiera diretta, organizzato con la collaborazione di Slow Food Lazio, ci porterà alla scoperta di tante prelibatezze provenienti da luoghi a noi vicini, spesso poco conosciute.

Nel primo piano di Eataly Roma si potranno incontrare i produttori di eccellenze rare come ad esempio il Salumificio Coccia Sesto che produce la Susianella di Viterbo e salumi della Tuscia e l’Azienda agricola Acquaranda che coltiva il Caciofiore della campagna romana. Si potranno scoprire i formaggi della campagna romana dell’Azienda agricola L’Isola del formaggio, la lenticchia di Rascinoe i prodotti del Cicolano dell’Azienda Collaralli, la carne maremmana dell’Azienda agricola Mariotti. E ancora la marzolina e i formaggi della Ciociaria dell’Azienda agricola Benacquista, il Giglietto di Palestrina e Castel San Pietro Romano dell’ Associazione Giglietto, la mosciarella di Capranica Prenestina della Società Agricola Agromnia. Saranno presenti al Mercato dell’Orgoglio Locale anche Le Perle della Tuscia con il fagiolo del Purgatorio di Gradoli, Colli Etruschi con l’olio extravergine di oliva biologico e Dop Tuscia, l’Azienda biologica Fattoria Lucciano e l’Azienda agricola La Fescennina con le nocciole biologiche della Tuscia e del Biodistretto della via Amerina e delle Forre.



Per conoscere meglio le storie di questi produttori e le peculiarità dei Presidi Slow Food, si potrà prendere parte ai tanti laboratori gratuiti che animeranno il Mercato dell'Orgoglio Locale nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, dalle ore 11 alle ore 17. Il programma dettagliato dei laboratori è disponibile a questo link.