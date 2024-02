Sabato 24 febbraio, il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani Capannelle si svolgerà (come lo scorso weekend), nell’area verde all’altezza di Via di Torre Spaccata 107, incrocio Viale Bruno Pelizzi (dietro gli studios di Cinecittà).

Saranno presenti, come sempre, diverse aziende agricole del Lazio. Tra i banchi del mercato tante degustazioni tra prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura appena raccolte, olio extra vergine spremuto a freddo, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, carne e insaccati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, fiori e piante, cioccolata dei frati trappisti, vini naturali e birre artigianali!

Nella “piazza contadina” i produttori raccontano i propri prodotti e la propria vita sul palcoscenico simbolico del mercato in cui il “consumatore” non è più un soggetto passivo, l’ultimo anello di una filiera lunga in cui il cibo non ha alcun legame con il territorio di consumo e le storie di vita di chi produce ed acquista il cibo.

Il Mercato Contadino a Cinecittà Est

Questa nuova location a Cinecittà est, oltre ad andare incontro alla pressante richiesta dei cittadini del quartiere più popoloso di Roma per avere sotto casa i prodotti di tanti produttori agricoli e portare la campagna in città per dare a tutti la possibilità di fare una spesa di qualità direttamente dai produttori agricoli, rappresenta una soluzione temporanea in attesa della formalizzazione conclusiva delle intese tra l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti e l’Assessorato allo Sport di Roma Capitale per consentire la prosecuzione dell’attività decennale presso il parcheggio dell’Ippodromo delle Capannelle.

Per il momento è certo l'appuntamento di sabato 24 a Torre Spaccata, mentre non è certo se domenica 25 il mercato si farà nella stessa area o nello storico parcheggio di Capannelle.