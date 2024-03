Mercato Contadino Prenestino, l'inaugurazione

A grande richiesta dei cittadini del quartiere, a partire da domenica 10 marzo 2024, a Roma, nel V Municipio, il Mercato Contadino Prenestino si svolgerà tutte le domeniche dalle 8,30 alle 13,30 (anziché di venerdì) nella splendida cornice di Parco Prampolini (Via Camillo Prampolini, 27 00177) offrendo un servizio in più per le tante famiglie che frequentano questo bellissimo parco–giardino e per la numerosa popolazione che gravita intorno all’asse viario della Prenestina/Collatina.

L’iniziativa è proposta da St’Orto Prenestino un progetto di agricoltura sociale e multifunzionale che vede la collaborazione tra il Dipartimento Politiche Sociali di ROMA CAPITALE, la Rete Produttori Mercati Contadini Città Metropolitana di Roma Capitale, CIA/Agricoltori Italiani del Lazio, Copral/ Consorzio Produttori Alimenti Lazio, un raggruppamento di cooperative sociali ed agricole, ASL Roma2, e l’Orto Botanico dell’Università di Tor Vergata.

Il Mercato Contadino – completando e diversificando i progetti di rilevanza sociale e ludica previsti nel parco – darà la possibilità al progetto St’Orto Prenestino di compiere le proprie finalità ed allo stesso tempo offrirà ai tanti cittadini l’opportunità di acquistare prodotti alimentari freschissimi e di qualità, di filiera corta, direttamente dai produttori di piccole aziende dell’agro-romano e degli altri territori del Lazio.

In occasione dell’inaugurazione, che si terrà domenica 10 marzo dalle 8,30 alle 13,30, saranno offerti gratuitamente prodotti e l’opportunità di partecipare a degustazioni nello specifico:

-dono di piantine come buon auspicio per pratiche di agricoltura e giardinaggio domestico; dono di ricette “antispreco” per utilizzare gli avanzi del pane.

– degustazione del pane “Brigante” realizzato con 11 cereali a lievitazione naturale e di bigne’ di San Giuseppe, degustazione di zabaione freschissimo con le uova appena deposte da galline libere di razzolare in campagna; degustazione di diverse tipologie di miele (castagno, melata di bosco, millefiori); brindisi d’inaugurazione.

Perché il dono è l’arte dell’incontro con l’altro; avvicina le persone, consente all’uno, donatore e ricevente, di vedere il volto dell’altro: il mercato in questa accezione non è soltanto scambio di merci ma un vero e proprio luogo di scambio di idee, passioni e culture.

Tra i banchi del mercato, St’Orto prenestino proporrà i suoi Laboratori sulla sostenibilità, il riciclo creativo e le pratiche agricole, anche per i bambini, in un’atmosfera giocosa ci sarà intrattenimento educativo e divertente. I piccoli partecipanti saranno coinvolti in giochi interattivi e creativi che promuovono la consapevolezza ambientale e il rispetto per il nostro pianeta. Tematiche come: raccolta differenziata, biodiversità e coltivazione verranno affrontati attraverso attività coinvolgenti, con l’obiettivo di coltivare una comprensione precoce dell’importanza della sostenibilità, incoraggiando un approccio divertente e informativo all’apprendimento.

Per tutti gli interessati sarà possibile effettuare la visita al percorso archeologico di Parco Prampolini per una passeggiata nella storia dell’area e per conoscere funzione ed usi dei resti architettonici.

Le aziende agricole del mercato contadino proporranno degustazioni tra prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura appena raccolta, olio extra vergine spremuto a freddo, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, carne e insaccati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, vini doc, miele.

Ti invitiamo a venirci a trovare al Mercato Contadino Prenestino con gli agricoltori di filiera corta e condividere con noi uno stile di vita più sostenibile per cambiare il tuo impatto sul mondo.

Il progetto voluto a Parco Prampolini da Roma Capitale è un’esperienza di sviluppo di impresa sociale per l’integrazione socio-lavorativa di persone fragili e per la diffusione, tra i cittadini del territorio e la popolazione dell’intera città, della “cultura del verde urbano e dell’ambiente” e la promozione di una sensibilità verso la sostenibilità volta anche ad assumere uno stile di vita sano preferendo acquisti di prodotti locali di filiera corta. L’ impresa sociale “St’Orto Prenestino” in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Roma Tor Vergata, ASL Roma2, Dipartimento Politiche Sociali e Salute Comune di Roma, Assessorato Politiche Sociali e Salute e V Municipio, ha voluto coinvolgere la Rete Produttori Mercati Contadini Città Metropolitana di Roma Capitale per offrire un’occasione in più di arricchimento culturale oltre che un servizio utile e sano per i cittadini del territorio.

Per un sempre maggior numero di consumatori, la spesa è diventata un’occasione di scambio e di comunicazione, con un codice simbolico analogo a quello che si manifesta nelle attività sociali, nel tempo libero e nell’intrattenimento: i produttori raccontano i propri prodotti e la propria vita su di un “palcoscenico” in cui il consumatore non è più un soggetto passivo, l’ultimo anello di una filiera lunga in cui il cibo non ha alcun legame con il territorio di consumo e le storie di vita di chi produce ed acquista il cibo.

Anche in quest’ottica l’esperienza del Mercato Contadino di Parco Prampolini sarà l’occasione per favorire il contatto di molti giovani con il mondo agricolo, anche per incentivarli ad un’alimentazione più corretta e per comprendere il percorso che le materie prime fanno dal campo alla tavola.

Foto da Facebook @MercatoContadinoRomaeCastelliRomani