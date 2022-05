Il Mercato Contadino in Tour conquista Cinecittà Est

Domenica 22 maggio, il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani – già presente in molti comuni dei Castelli Romani e in alcuni quartieri romani – non si svolgerà, come di consueto presso l’Ippodromo Capannelle, ma a pochi chilometri: a grande richiesta dei cittadini di Cinecittà Est, debutterà nell’area verde all’altezza di Via di Torre Spaccata 107, incrocio Viale Bruno Pelizzi (dietro gli studios di Cinecittà).

Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani domenica 22 maggio sarà aperto dalle ore 8,30 alle 14 a Cinecittà Est e vedrà la partecipazione di circa 60 aziende agricole dei castelli romani, dell’agro-romano e degli altri territori del Lazio, con prodotti alimentari di filiera corta freschissimi e di qualità.

Tra i banchi del mercato tante degustazioni tra prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura appena raccolte, olio extra vergine spremuto a freddo, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, carne e insaccati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, fiori e piante, cioccolata dei frati trappisti, vini naturali e birre artigianali!

Anche una grande sorpresa per questa giornata di festa: ai cittadini del quartiere l’Azienda agricola Umberto di Pietro donerà il lievito madre per la preparazione di pane e dolci domestici con il metodo della lievitazione naturale. L’azienda agricola produce anche grani antichi e possiede un mulino le cui farine possono essere trovate presso il Mercato Contadino di Ariccia (Parco Romano Biodistretto, piazzale dei Daini, 1) in vendita la mattina o trasformate in pizza la sera nel forno a legna dell'agri pizzeria del Mercato Contadino, dove l’arte bianca della pizzeria fa incontrare le farine locali con i prodotti a Km0 del territorio.

Spazio anche al cibo vegano con la ricca proposta di prodotti e degustazioni vegane da mangiare sul posto con lo street food di Vita Vegan.

Il Mercato Contadino Roma e Castelli Romani continua dunque il suo tour nelle nuove centralità periferiche romane con la sua carovana di prodotti a km0 che nel recente passato, con il musicista Mannarino ed il fighter Gabriele Casella come ambasciatori, si è recata anche a San Basilio per donare cibo di qualità nelle periferie romane, a sancire l’alleanza dei produttori delle campagne dell’agro-romano con la popolazione ed i movimenti delle periferie urbane.

Presenti anche le associazioni del territorio per raccontare ai cittadini il proprio lavoro ed i propri progetti. Per maggiori informazioni: 3898830642 -info@mercatocontadino.org