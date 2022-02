Mercatino SWAP: scambio di vestiti a Trastevere

Dopo il successo delle edizioni precedenti, nella cornice della Mansion di Together a Trastevere, torna il Mercatino "Swap Party" . Dalle 17 c'è un nuovo fiammante SwapParty dedicato a donna, uomo e bambino. Dalle 19:30 proiezione con regista in sala del documentario ‘One Earth – Tutto è connesso’ di Francesco De Augustinis



Il Swap è un mercatino di scambio abiti. Si può scegliere di:

– Portare un massimo di 5 capi in cambio di una donazione minima di 7€

– Portare un massimo di 3 capi con una donazione minima di 5€

– Portare 1 capo con una donazione minima di 3€

E grazie al sistema di classificazione dei panni, si può portare a a casa fino a 15 pezzi. Le donazioni sono a sostegno del progetto e delle attività per le scuole svolte dalle associazioni organizzatrici. Per saperne di più: www.neituoipanni.org



Per partecipare alla proiezione si chiede una donazione minima di 3 euro che verranno interamente donati a sostegno del progetto One Earth.

Per saperne di più: https://www.one-earth.it/



Possibilità di drink e stuzzichini! Obbligatoria la mascherina