Mercatino SWAP di Natale. Scambia Vestiti

Scambia abiti e accessori e trova i tuoi regali di natale in modo sostenibile.



Domenica 5 Dicembre, dalle 15:00 fino alle 22.00, negli spazi di Together Mansion a Trastevere, arriva il secondo Mercatino Swap dedicato a donna, uomo e bambino.



??? L’evento perfetto per scambiare i tuoi abiti e accessori, trovare regali di Natale sostenibili e, nel mentre, supportare progetti nelle scuole di sostenibilità e cultura Zero Waste.



COME FUNZIONA IL SWAP?



Puoi scegliere di:

– Portare un massimo di 5 capi in cambio di una donazione minima di 7€

– Portare un massimo di 3 capi con una donazione minima di 5€

– Portare 1 capo con una donazione minima di 3€

E grazie al sistema di classificazione degli abiti a cura dell'associazione "Nei tuoi Panni", puoi arrivare portarti a casa fino a 15 pezzi.



Le donazioni sono a sostegno del progetto e delle attività per le scuole svolte dalle associazioni organizzatrici.



L'evento organizzato da "Nei tuoi panni" è in collaborazione con "Inspire Eco Participation" e "Together"



L'evento si terrà in un luogo chiuso, per partecipare è necessario segnalare la propria presenza sulla pagina dell'evento