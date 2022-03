Da sabato 2 a domenica 10 aprile 2022 torna il "Mercatino solidale di Pasqua" organizzato dalla casa famiglia Casa Betania, con i manufatti del Laboratorio solidale "Da tutti i Paesi". Il Mercatino si svolgerà nel tendone di Casa Betania in via delle Calasanziane 12, di fronte all’ospedale Cristo Re (Pineta Sacchetti).



Al Mercatino di Pasqua si potranno trovare:

- Uova di Pasqua equosolidali (da 250g, latte o fondente)

- Confezioni regalo con ovetti (scatole, cestini)

- Decorazioni pasquali (uova, ghirlande, addobbi)

- Sartoria primaverile (presine, grembiuli, portatorte)

- Borse e accessori (borsellini, portatrucchi, portagioie)

- Bigiotteria (collane, orecchini)

- Prodotti alimentari del commercio equo (riso, tè, zucchero, caffè, vino)

- Idee regalo green

Qualche anticipazione sul sito del Laboratorio: www.datuttiipaesi.it



Ingresso libero. Tutto il ricavato della vendita è destinato a sostenere i progetti di Casa Betania rivolti a mamme in difficoltà: dall'accoglienza in casa famiglia all'inserimento lavorativo nel Laboratorio, ai percorsi di semi-autonomia dei nuclei mamma-bambino, ecc.

Per maggiori informazioni sui progetti: www.coopaccoglienza.it