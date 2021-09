Rome Market, due giorni di mercatini a Grottarossa

Antiquariato, artigianato, oggettistica e modernariato. Due giorni all’insegna dei mercatini, in via di Grottarossa. Al Rome Market si potranno acquistare anche prodotti tipici, etnici, da collezionismo e curiosità di vari generi. Per i più piccoli anche uno spazio con le giostrine. E tanta musica per accompagnare il tour del mercatino. Oltre agli stand, è prevista una manifestazione cinofila, aperta a tutte le categorie.

