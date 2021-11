Hippie Market a Parco Labia

Due giorni di amore incondizionato per l’artigianato, arti circensi, musica e cibo. Il 20 e 21 novembre la splendida cornice di Parco Labia, vedrà svolgersi l’ Hippie Market.

Giunto alla sua terza edizione a Parco Labia l'Hippie Market è un espediente molto efficace per aiutare a guardare in modo diverso le periferie e un input ad imbarcarci magari in un viaggio sull' autobus da capolinea a capolinea per esplorare ed ammirare zone della Roma nostra a noi ancora sconosciute.

Come in una nuova dinamica in cui centro e periferia diventano concetti relativi: chi è al centro di cosa? Non siamo forse noi a deciderlo nel nostro agire e vivere quotidiano?

L’ obiettivo dell’evento è la partecipazione attiva dei cittadini. Sentirsi parte della città, di un quartiere, vivere il Parco riqualificato e respirare insieme la magia di un market speciale carico di significati per tutta la comunità.

Un evento studiato per tutta la famiglia, dove potersi incontrare e scoprire la coloratissima carovana Hippie composta da Street Chef, artigiani e designer, musicisti, Street Band, ballerine, maghi, operatori olistici, dell’infanzia e scrittori.

Attività, pratiche e conferenze insieme a operatori olistici, ricercatori spirituali e scrittori, che guideranno il pubblico nella conoscenza degli equilibri che legano l'armonia fisica con quella interiore e nella scoperta dell'impercettibile ma intensa relazione tra uomo e natura. Il ricco programma prevede trattamenti olistici, pranoterapia, naturopatia, riflessologia plantare, letture di tarocchi, numerologia, lettura dell’anima, aromaterapia, trattamenti in Amaca (solo sabato), bagno di Gong (domenica ore 15.00)

Sabato 20 novembre dalle 16 alle 19 sarà possibile praticare il Silent Waves Ecstatic, una pratica di ascolto del corpo e di risveglio dei sensi attraverso il movimento e la musica. Con le cuffie di Silent Disco le persone entrano in contatto intimo con se stessi per poi connettersi con la natura intorno a sé.

Un'esplosione di sapori e profumi con 10 selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale.

I 10 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo dolce e salato e bevande pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.

Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare, oltre 2000 creazioni handmade e vintage, per iniziare anche la caccia al regalo di Natale.

Tra i protagonisti la cooperativa sociale “Made in Carcere” il cui scopo è diffondere la filosofia della “Seconda Opportunità” per le Donne Detenute e della “Doppia vita” per i tessuti. Un messaggio di speranza, di concretezza e solidarietà, ma anche di liberà e rispetto per l’ambiente.

Ironia, semplicità e creatività sono le caratteristiche che contraddistinguono i prodotti Made in Carcere. Sono manufatti che nascono dall’utilizzo di materiali e tessuti esclusivamente di scarto. Sabato 20 novembre in occasione della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, sarà presente Spazio Gioco con un Ludobus: operatori specializzati proporranno laboratori ed attività ludiche libere per minori e genitori ed in particolare l'attività "Dante in Gioco", giochi di animazione per celebrare il settecentesimo anniversario della morte del poeta.

Market

Una carovana di artigiani pronti a stupirvi e farvi innamorare.

Una grande varietà di esclusive creazioni tra artigiano, moda, gioielli, arazzi, acchiappasogni, borse, estrosi cappelli, abiti gipsy e boho-chic, home decor, lampade, occhiali vintage, oggetti di arredamento in legno interamente fatti a mano dall'intaglio al colore o decorato con pirografo, borse tote e porta tappetino, abbigliamento per lo yoga.

Nel mercatino troverete anche: cosmetici e saponi bio naturali, incensi, oleoliti, soluzioni idroalcoliche, estratti fluidi, oli medicinali e ungenti per ristabilire il contatto con la propria natura, piante medicinali, profumatori per ambienti e candele realizzate in cera di soia con inclusioni di fiori. Il pubblico sarà travolto anche dai profumi e dai colori di piante, fiori, kokedama e tillanzie.

Spettacoli

L’Hippie Market porterà in entrambe le giornate la Magia a contatto diretto con il pubblico, con le incredibili illusioni della micromagia Close-up. Destrezza di mano e magia della psiche, alla scoperta dei limiti mentali considerati invalicabili con il Mago Andy Max Prometheus.

Sabato alle ore 18.30 fino le 21.00 si chiude la prima giornata con la Street Band CARACCA TAMBURI ITINERANTI

In un contesto carnevalesco e popolare propone un repertorio Brasiliano ispirato alle musiche di Salvador, Recife e Rio, con i loro tamburi sferraglianti come un treno in corsa.

Spazio alla danza Tribal Fusion con il gruppo Twins Project di Francesca Trezza, vi condurranno in un viaggio tra speziate melodie e ritmi orientali, danze tribali e fusioni contemporane (sabato) e alla danza del ventre con Rasha Nour e le Sahara's Secrets (domenica).

Domenica alle h.12.00 ad aprire il sipario Miraculous: spettacolo interattivo, i due Supereroi. Riusciranno a smascherare le malefatte di Papillon grazie all'aiuto dei bambini.

Alle ore 16.30 proseguono gli spettacoli per i bimbi con Il Gatto con gli stivali. Spettacolo di burattini e non… I bambini saranno coinvolti in fantastiche avventure con una sorpresa finale. Il gatto burattino si trasformerà in un gattone in carne e...pelliccia.

Sarà presente tutta la giornata Paolo Rasile musicista "one man band" con il suo progetto musicale Harp Guitar Travel.

Un viaggio verso atmosfere che travalicano la dimensione spazio- temporale, un' avventura dentro e fuori di te che ti coinvolge e acquieta.

La Shape Company dalle 17.30 lascerà gli spettatori a bocca aperta grazie ai numeri mozzafiato di acrobazia, verticalismo, acrobalance.

Kids Park

Giostre, trucca bimbi, yoga bimbi, laboratori, disegno ed attività ludiche, tra cui realizzazione di burattini in feltro, calendario dell’avvento e cassetta delle lettere per Babbo Natale.

“L’arte è in te divertiti a scoprire dov’è” laboratorio creativo per costruire oggetti in metallo.

Presentazione libri

Io nonostante tutto, sono viva di Giovanna Pappalettera

L’autrice scrive di donne forti che hanno saputo trarre dalla propria oscurità il germoglio di luce per andare avanti, di destini intrecciati perché la vita è fatta di incontri di anime. "Ripercorrere il passato è l'unica via per essere riabilitati alla vita”

Aforista ormai indiscusso, Ferruccio Parrinello presenta i suoi tre lavori editoriali che parlano ai cuori dei suoi lettori con disarmante semplicità ed estrema delicatezza lasciando insegnamenti di vita acuti, sottili e profondi.

Alcuni dei suoi versi più belli sono stati fonte ispiratrice e citazione del famoso teologo italiano Ermes Ronchi, più tardi inseriti anche in uno dei suoi ultimi libri.

Antichi Segreti di un Maestro Guaritore: un occidentale scettico, un maestro orientale e i più grandi segreti della vita scritto dal Dr Clint G. Rogers

Tradotto in 30 lingue ed ora anche nella lingua italiana da Ilaria Quondomestefano, che vi accompagnerà nella presentazione. Un libro da portare sempre con sè, per il Sè, suprema medicina per il corpo e lo spirito.