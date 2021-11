Mercatino Giapponese Japan Days

Terzo grande appuntamento stagionale per il JAPAN DAYS negli splendidi spazi dell' Ippodromo Capannelle a Roma.

Un percorso unico che vi farà perdere tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante e in una location

spettacolare, ampissima, all'aperto ma al coperto di bellissima una tettoia industriale.



Oltre 60 espositori vi offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature.

Uno shopping fuori dagli schemi in un grande spazio che è una splendida vetrina per operatori creativi, artigiani, illustratori e tutte le categorie che animano da sempre il MERCATINO GIAPPONESE.



Tante le attività correlate per grandi e piccoli : laboratori di calligrafia, ikebana, bonsai, kokedama, shodo e quilling,

cucito e disegno creativo.

Dimostrazione di arti marziali, teatro tradizionale kyogen, massaggi shiatsu e kobido e maid cafè faranno da cornice alla vostra esperienza con la cultura del Sol Levante.

Street food giapponese, ramen & onigiri point, sushi bar, una selezione di birre giapponese e sakè completano invece l'offerta culinaria.



"Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo del Giappone"



Arigatou ! ?????







Tutto il programma su www.mercatinogiapponese.it

