Mercatino giapponese, Japan days a Capannelle

Terzo grande e ultimoJAPAN DAYS della stagione presso l’ippodromo comunale di Roma, prima del cambio di location in vista della Christmas Edition.

Una grande kermesse sul mondo del Sol Levante in tutte le sue molteplici sfumature.

Un appuntamento inclusivo dall’animo pop ma nel contempo attento e rispettoso dei grandi insegnamenti della cultura tradizionale giapponese.

Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd.

Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante.



Oltre alla grande e coloratissima zona Market sarà possibile partecipare a workshop, attività per famiglie e bimbi oltre che a dimostrazioni di arti marziali e spettacoli della tradizione del Giappone tra cui la vestizione del Kimono e l'Ikebana.

Per chiudere un'area Food & Drinks con una proposta incentrata sullo street food tipico dei Matsuri Giapponesi, ma ci sarà anche il sushi & poke, oltre alla possibilità di acquistare prodotti tipici tra cui sake e introvabili alimentari tradizionali.



Questo il programma:



Area Market di 120 espositori

Laboratori e workshop

Dimostrazioni di Arti Marziali

Spettacoli – Esibizioni – Presentazioni

Spazio bimbi

Arcade game corner

Maid Cafè

Food area made in Japan

Spazio Wellness





