Japan Days, mercatino giapponese

Secondo grande appuntamento del Mercatino Giapponese e un nuovo Japan Days ricco di contenuti e novità. Dal classico del bonsai e dei kimono al mondo colorato e divertente della cultura anime e nerd, l’unico vero appuntamento mensile per tutti i #japanlovers.

Gli splendidi e ampi spazi industriali dell’Ippodromo Capannelle faranno da cornice a un percorso unico tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante.

Una grande mostra mercato con oltre 100 espositori selezionati per una proposta di shopping originale e fuori dagli schemi. Si spazia infatti dall'artigianato tipico giapponese alle proposte più green di bonsai, kokedama e terrarium, l'artigianato creativo di ceramiche, origami, kimono e kokeshi oltre a un'ampia selezione di manga, gadget e prodotti tipici della cultura comics & game nipponica.ù



Saranno molte le attività culturali che andranno a comporre un programma con focus sui diversi aspetti della cultura giapponese :



Laboratori e workshop sulle arti della tradizione come l’origami, la calligrafia, l’ikebana o la pittura.

Dimostrazioni e spettacoli sulla vestizione del Kimono, il Bonsai e lo Shodo.

Presentazioni e Talk su pubblicazioni che hanno come tema centrale il Giappone.

Arti marziali della tradizione con postazioni divulgative e dimostrative delle discipline in collaborazione con le associazioni sportive di categorie.

Area Bimbi & intrattenimento per i più piccoli con laboratori e attività pensate a misure di famiglia.



A completare la proposta un' ampia zona ristorante, rinnovata e con una scenografia suggestiva darà la possibilità di

di degustare lo street giapponese tipico delle festività, il sushi e i dolci della tradizione.



Tutto il programma consultabile su :

www.mercatinogiapponese.it