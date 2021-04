Mercatino Giapponese: suoni, profumi e atmosfere del Sol Levante a Roma

Un intero weekend da passare all'aria aperta negli enormi spazi outdoor della Città dell'Altra Economia CAE. Un percorso unico che vi farà perdere tra i suoni, i profumi e le atmosfere tipiche del Sol Levante.

Si torna a respirare e dare spazio agli operatori creativi, artigiani, illustratori e a tutte le categorie che animano da sempre il Mercatino Giapponese. Tutte le sfumature di questa grande cultura racchiuse in un unico contenitore.



Ci saranno anche workshop dedicati alle arti e le discipline del Sol Levante, un area Food specializzata e giochi e attività per grandi e piccoli.



Il market

Gli espositori offriranno una selezionata panoramica sulla cultura giapponese e le sue molteplici sfumature. Un percorso unico per uno shopping di qualità e fuori dagli schemi.



• Artigianato originale giapponese

• Handmade e Designer di ispirazione

• Kimono - Haori - Yukata - Hobi - Kokeshi doll

• Fimo & Kawaii

• Comics & Game

• Bonsai / Kokedama / Marimo / Raku

• Illustrazioni & ritratti Manga

• Retrogame & Console

• Bandai e giochi di ruolo



E inoltre troverete Japanese Food e Drinks Area



LABORATORI E WORKSHOP PER GRANDI E PICCOLI

Prenota sul nostro sito:

• Ikebana

• Calligrafia Giapponese

• Sumi-e / Pittura Zen

• Origami / adulti e bimbi

• Bonsai

• Ceramica Raku



RETROGAME CORNER a cura di Iocero.com

Domenica 16 / 05 dalle ore 11.00



Il programma completo su : www.mercatinogiapponese.it

Sul sito anche il link di prenotazione per ottenere gratuitamente il pass di accesso prioritario.



"Non solo mercato ma una esperienza a 360 gradi sul mondo

del Giappone"



DOVE E QUANDO :

Città dell'Altra Economia - CAE

Roma 15 & 16 Maggio 2021

Largo Dino Frisullo / Testaccio

H 10.00 - 19.30 Ingresso a offerta libera



LA MANIFESTAZIONE SI TERRA' COMPLETAMENTE ALL'APERTO.

Il Mercatino Giapponese rispetta le normative anti covid-19 in vigore.

Gallery