Mercatino di Pasqua al centro Antea

Mercatino di Pasqua solidale presso il Centro Antea.

Un'occasione per raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza sanitaria ai malati inguaribili della Fondazione Antea.



Il Centro Antea apre le porte del suo giardino nel complesso del Parco di Santa Maria della Pietà per un mercatino di Pasqua dove potrai trovare oggettistica pasquale e per la casa, accessori, colombe, uova di Pasqua e… tanti sorrisi!



INGRESSO LIBERO



Dove:

Centro Antea

Piazza Santa Maria della Pietà, 5

Padiglione 22

00135 Roma



Quando:

venerdì 31 marzo dalle 10.30 alle 17.00

sabato 1 aprile dalle 10.30 alle 17.00



Per informazioni:

Tel. 06.303321



www.antea.net/pasqua