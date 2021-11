Mercatino di Natale di Casa Betania

Torna il Mercatino più atteso dell’anno!

Da sabato 27 novembre fino a domenica 12 dicembre 2021

Casa Betania vi invita a scoprire tutte le creazioni artigianali del Laboratorio solidale "Da tutti i Paesi".



Troverete manufatti realizzati interamente dalle “mamme artigiane” del Laboratorio, con l’aiuto di tante preziose volontarie.

Scegliere i regali solidali "made in Lab" significa avere a cuore un progetto speciale, che dà speranza a donne sfiduciate, che le incoraggia a credere nei propri talenti, e lo fa attraverso l’umile e nobile lavoro delle mani.

Sartoria per la casa, borse e accessori, decorazioni natalizie, confezioni regalo, lavande, saponi, e poi alimentari del commercio equo e solidale: avrete solo l’imbarazzo della scelta! E faremo di tutto per farvi godere questo momento di shopping in tutta sicurezza.



Troverete anche oggetti in legno e candele provenienti da un altro progetto solidale: saranno presenti i prodotti artigianali realizzati nel corso dell’anno dagli assistiti del Centro diurno per persone con disabilità “Casa Loic” nei laboratori di falegnameria e candele.



L’inaugurazione sarà sabato 27 novembre dalle ore 15.00.



E dal 14 dicembre e fino a Natale, troverete il Laboratorio nella sua sede abituale, in fondo al giardino di Casa Betania.