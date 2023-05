Il Mercatino delle Streghe di Maggio torna alla Città dell'Altra Economia, Ex-Mattatoio, Largo Dino Frisullo, nel cuore della Roma storica di Testaccio, Domenica 14 Maggio dalle 10:00 alle 20:00, Ingresso Gratuito. L'appuntamento mensile all'insegna della cultura e della tradizione delle antiche herbarie, fra scope da strega e calderoni, con tantissimi espositori a tema in una area market esoterica e artigianato dedicata nel piazzale della Città dell'Altra Economia.



Una giornata completamente gratuita per scoprire oggetti ed idee di ogni genere, sia dal punto di vista artigianale che esoterico, cristalli, incensi naturali, bacchette fatte mano, talismani, orgoniti, pentasfere energetiche, abbigliamento, accessori, libri, tarocchi, manuali di magia e quanto di più curioso e interessante si possa immaginare.



Immancabili gli esperti di cartomanzia per letture e divinazioni di ogni genere, tarocchi, astrologia tradizionale ed evolutiva, carte sciamaniche e angeliche, divinazione con le rune tradizionali e delle streghe.



Anche I più piccoli potranno sempre divertirsi nell'area “Giochi Stregati”, con tantissime attività ricreative e laboratori artistici all'aria aperta, trucca bimbi, disegno creativo e dell’anima, in collaborazione con il laboratorio artistico di cartapesta "Per Fare un Gioco" alla Città dell'Altra Economia.



Sempre presente l'angolo street food con specialità multietniche. Tanti gli eventi e spettacoli a sorpresa durante la giornata. Il Mercatino delle Streghe è un progetto culturale a cura dell’Associazione Anima Verde, che da anni presenta su Roma iniziative a favore della cultura esoterica, folkloristica e spirituale.