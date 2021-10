Mercatino del Collezionismo e dell'Artigianato al Parco Da Vinci

Torna, e raddoppia, il tanto amato appuntamento al da Vinci con il Mercatino del Collezionismo e dell'Artigianato.

Da sempre apprezzato dal territorio, quella del Mercatino è una tradizione che ha visto negli anni grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico, dimostrando passione per le cose belle che vengono dalla ricercatezza e dall’arte di mastri artigiani, così come da collezionisti attenti. Come da storia, il Mercatino sarà replicato di mese in mese. Il primo appuntamento è previsto al Parco Da Vinci sabato 16 e domenica 17 ottobre e sarà replicato al Da Vinci Village l'ultimo weekend di ottobre (sabato 30 e domenica 31).

Questo è lo sforzo che ha sempre caratterizzato il Da Vinci: un'attenzione verso le esigenze del pubblico, affezionato e non, nella continua ricerca di eventi attuali ma con un occhio attento alla tradizione. Eventi che possano incontrare i gusti di tutti. Per due weekend al mese sarà possibile, dunque, camminare e ammirare oggetti unici realizzati da più di 50 espositori provenienti da Roma e provincia, restando in un ambiente sicuro e rilassato che accoglie chiunque lo desideri tra passato e presente, grazie alle sue innumerevoli insegne di prestigio internazionale, così come i tanti servizi.

Oggi, infatti, il Da Vinci può contare - in oltre 90.000 mq di shopping – su un mix merceologico con le insegne più ricercate e richieste dal mercato, così come su tanti servizi di ristorazione tra cui risalta la recente inaugurazione dell’unico Wagamama presente nel Lazio, uno dei sei punti della cucina pan-asiatica in tutta Italia e l'apertura, il prossimo 28 ottobre, del Doreca-Un mondo da bere, storica azienda attiva nel settore Food and Beverage.

Da non dimenticare, infine, che il Da Vinci mette a disposizione dei propri clienti una comoda e innovativa Gift Card, da utilizzare in tutti i negozi, e che consente a chi la acquista di fare shopping senza il “pensiero” dei contanti, così come può essere regalata, grazie alla sua elegante e raffinata confezione, eliminando il problema della ricerca del regalo perfetto. La carta prepagata può essere ritirata presso l’InfoPoint situato davanti al punto vendita Prenatal.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...