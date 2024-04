Mercatino del collezionismo e dell’artigianato a Parco Da Vinci

Mercatino del collezionismo e dell’artigianato, sabato 13 e domenica 14 aprile: si ripete il più longevo degli eventi del Da Vinci. Cinquanta espositori di Roma e provincia metteranno in esposizione vere e proprie opere d’arte che richiamano la maestria di antichi artigiani e che rispondono anche alle richieste di tanti appassionati collezionisti.

Un’iniziativa che consente una sorta di salto nel tempo nel mondo delle antichità e delle rarità preziose che però si affianca alle tante offerte che il Parco Da Vinci offre nei suoi negozi. Brand tra i più noti e ricercati a livello internazionale.

Così come ai tanti punti ristoro per famiglie, bambini, e per i tanti ragazzi che popolano il Parco, ambiente confortevole e sicuro, a tutte le ore nel periodo primaverile. Gli eventi sono da considerarsi annullati in caso di maltempo.