Mercatino artigianale e costruzione di Forni solari a La Nuova Arca

Domenica 26 maggio a La Nuova Arca una giornata di ecologia e creatività. Dalle 10 alle 16 sarà aperto un mercatino di primavera, di artigianato, gioielli, borse, candele, creazioni in stoffa e all’uncinetto. Dalla stessa ora l’Associazione Italiana Cucina Solare (AICS), in collaborazione con La Nuova Arca e con il Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale APS, propone un evento per la costruzione di forni solari, primo evento organizzato sul territorio romano.

Nata da un gruppo di professionisti e appassionati della cucina con i raggi solari, l’AICS si pone l’obiettivo di divulgare caratteristiche e peculiarità di questo affascinante approccio alla cottura, facendolo scoprire ad un pubblico sempre più ampio. E quale occasione migliore per farlo se non quella di poter realizzare con le proprie mani il forno che ogni partecipante potrà poi utilizzare a casa propria?

Domenica 26 Maggio si propone nella splendida cornice de La Nuova Arca, una mattinata di approfondimento ma soprattutto di costruzione, per scoprire insieme il mondo della cottura solare, il funzionamento di un forno solare e anche assaggiare dal vivo qualche esempio di ricetta. La giornata prevede: un momento introduttivo sui principi della cottura solare e sull’effetto sui vegetali cotti a cura di Daniela Tofani, docente presso la facoltà di Scienze Enogastronomiche dell’Università Roma Tre; intervento di Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente, e di Chiara Barberini, presidente del Circolo Legambiente Agro Romano Meridionale; realizzazione dei forni solari con il coordinamento di Alessandro Varesano, presidente dell’Associazione Italiana Cucina Solare; degustazione di alcune ricette realizzate con forno solare in vaso cottura. Per coloro che lo desiderano vi sarà la possibilità di rimanere a pranzo consumando in loco il proprio pranzo al sacco o acquistandolo presso l’Agri-Shop de La Nuova Arca.

Al Mercatino potrai trovare: le collane e le creazioni in feltro e resina di Infeltriamo, le creazioni di Barbara Billeri, le Candele in cera naturale di Cere Zen, le creazioni all’uncinetto di Germana Spanedda, le borse handmade di Stefy di tutto un po’, i gioielli di Magabigiù, i gioielli fatti a mano di Sabrina Ricci e le creazioni in stoffa di Sandra.

Ingresso libero per il mercatino dalle 10 alle 16. Possibile prenotare il pranzo info@lanuovaarca.org o al 3518620079 (Katia)

Per partecipare all’evento di costruzione del forno solare è necessario prenotarsi scrivendo ad info@lanuovaarca.org o al 3518620079 (Katia).

Per la costruzione del forno il contributo per partecipare è di € 35 per ogni forno che si vuole realizzare. Il contributo comprende quota partecipativa, materiale e attrezzi da lavoro per realizzare il forno e degustazione. Il contributo non include il pranzo né le stoviglie utilizzabili nel forno solare.

In caso di tempo sfavorevole, l’evento si svolgerà al chiuso.