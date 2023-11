"Giftland - La città del regalo", il più grande market di Natale a Roma

Quando si pensa al Natale viene in mente Babbo Natale, l’Avvento, i viaggi, il vin brulè e il tempo trascorso al caldo con gli affetti più cari. A completare questo quadro idilliaco ci sono senza dubbio i mercatini: stand colorati e magici dove cercare regali per parenti e amici.

Giftland - La città del regalo

In quest’ottica, il Vintage Market Roma quest’anno ha pensato ai quesiti che in tanti si pongono soprattutto a dicembre: “Cosa gli regalo?” “Che regalo mi faccio?” “Dove trovo qualcosa di unico?”. Ed ecco che arriva nel cuore di Roma un evento imperdibile dedicato al Natale, 7 giorni di market per imperdibili 70 ore di shopping e divertimento, un luogo dove trovare tutti i regali e vivere l’atmosfera magica del periodo natalizio con diversi giorni di anticipo.

Questo è GIFTLAND - La città del regalo, il più grande market di Natale di Roma al coperto che si terrà per 7 giorni a dicembre (2-3-8,9,10,16,17 dicembre) all’Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa (entrata via Tuscolana 179).

Un’area di 6000 metri quadrati con il più grande assortimento di regali mai visto, 200 espositori di: Artigianato locale, Artisti e Illustratori, Vintage, Handmade, Home Decor, Design e Stilisti, Vinili e Libri, Abbigliamento, Giochi per bambini, Cosmesi Bio, Decorazioni Natalizie, Ghirlande, Neon, Piante e Fiori, panettoni artigianali e dolci natalizi. Al Vintage Market di Piazza Ragusa potrete trovare il regalo unico a cui non avevate ancora pensato.

Con nuovi espositori in ogni data, lo spazio sarà mutevole e completamente addobbato a festa. Una location calda e accogliente dove poter respirare l’atmosfera del Natale e vivere momenti di spensieratezza in attesa del nuovo anno. Ampliata per l'occasione la parte di artigianato e handmade, inoltre è stata creata un’area vintage ricca di espositori con pezzi unici ideali per tutti gli appassionati.

Musica, laboratori e divertimento

Ad impreziosire ogni momento al GIFTLAND ci saranno i live di realtà emergenti a cura di Indiepanchine in versione natalizia. Un sottofondo musicale piacevole e rilassante che farà da contorno alla figura più importante, da sempre, in questo periodo: Babbo Natale. Sì, ci sarà anche lui e oltre a girare per il market con la sua folta barba lunga, sarà disponibile per foto/stories/tiktok in un vero e proprio set fotografico allestito per l’occasione per grandi e piccini.

Per i bambini invece sarà il più bel Natale di sempre. Pronta per loro una grande area giochi con tantissime attività creative ma anche letture animate. Tanti anche i laboratori in cui potranno “vedere” con i loro occhi come nascono alcuni prodotti che vengono venduti al market. Alcuni artigiani si metteranno all’opera e lavoreranno come se fossero nel loro laboratorio: un vero e proprio presepe vivente da gustare in ogni data. Ci sarà la casetta di Babbo Natale, il corner per scrivere la letterina e tanti workshop tematici per grandi e piccoli. Inoltre, disponibile una grande area ristoro con i food truck dal pranzo alle cena con deliziose leccornie.

Il Vintage Market ed i suoi 200 espositori vi aspettano all'ex Deposito Atac in una veste super natalizia. Sarà possibile arrivare in metro, Ponte Lungo (Metro A); in treno, Stazione Tuscolana; in auto (Tangenziale - uscita a piazza Lodi). Per maggiori informazioni: GIFTLAND - La città del regalo - www.vintagemarketroma.it. Ingresso gratuito con offerta libera senza prenotazione. Parcheggio sottostante gratuito.