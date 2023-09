L’atmosfera dei mercatini natalizi del Nord Europa a Roma

Il Natale in stile americano da 26anni a portata di mano per tutti i romani, un grandissimo negozio dove vivere una fantastica esperienza che va ben oltre il semplice acquisto di prodotti. Un luogo suggestivo e pieno di magiche atmosfere che dimostra che in questo piccolo angolo di mondo ancora si può sognare.

Il Villaggio di Natale a Roma

Apre sabato 23 settembre la XXVI Edizione de “Il Villaggio di Natale” del Solara. Un progetto unico che dal 1997 ricrea a Casal Palocco, nel cuore di Roma Sud, la magia del periodo festivo tra luci speciali, dolci fragranze, alberi, presepi ed elementi di decorazione e arredo provenienti da ogni parte del mondo.

Le aree tematiche

Ogni anno è una festa: ogni edizione è un passo in avanti nella ricerca di novità per rendere il Natale dei romani ancor più significativo e indimenticabile. L’allestimento è suddiviso in aree tematiche studiate per le esigenze di ogni tipo di clientela, per grandi e piccini.

Si parte entrando in un bosco fatto di abeti naturali ed artificiali che si mischia per magia alle luci scintillanti di Manhattan per poi immergersi nei paesaggi retrò della Belle Epoque; per venire avvolti successivamente nelle atmosfere e nei profumi della casa di pan di zenzero, ci si sente inebriati di allegria nella sala “Funtasy” con i suoi arredi frizzanti e scintillanti. Immancabile il brand Kurt S. Adler con le collezioni Disney e Coca-Cola. Nelle voluttuose e ridondanti atmosfere Rococò ci si immerge nel gran salone del Natale classico, animato da schiaccianoci e carillon, per poi approdare all’area Presepi. Senza dimenticare il fantastico Lemax Village, di cui Solara Garden vanta l’esclusiva in territorio romano.

Le esperienze da vivere

Nel Villaggio saranno organizzati eventi speciali e corsi di decorazione; per i più piccoli arriverà anche Babbo Natale e sui social verranno lanciati contest coinvolgenti, come quello dedicato alla Lemax in programma nel mese di novembre. Una shopping-experience innovativa che accompagnerà i clienti in un viaggio magico alla scoperta di stili diversi per rendere il Natale un momento da personalizzare e da vivere, non solo a dicembre.

Informazioni utili

Il Villaggio di Natale è all’interno del Solara, in via di Macchia Saponara 247/249 a Roma. Sarà aperto da sabato 23 settembre fino al nuovo anno dalle 9 di mattina alle 20.00. L'accesso ai cani è consentito solo sui carrelli in dotazione.

I brand presenti: Everland, Lumineo, Decoris, Mica, Louville, Black box, Luca lights, Goodwill, Mark Roberts, Kurt S. Adler, Lemax, My Village, Glassware art studio, International three, EDG, Fra.da, Arpimex, Lotti, Rossi Rosa, L’arte del Presepe, DiCapua presepi, Moranduzzo. Accesso ai cani consentito solo sui carrelli in dotazione.