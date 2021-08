Artigianato e hobbistica ad ArtigianGusto

Dal 17 al 19 settembre, l'Associazione Volo Magico organizza ArtigianGusto. Tre giorni all'insegna di artigianato e prodotti tipici.

Dalle ore 09:00 ale 20:00 in collaborazione con AgriRoma si potranno degustare tanti prodotti tipici del territorio. Gli stand avranno protagonisti l'antiquariato, il collezionismo, l'hobbistica e il modernariato. E in più, musica dal vivo e animazione per tutta la famiglia.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...