Melanoma, incontro informativo e screening gratuiti all’IDI di Roma

Prosegue la campagna ‘Oltre la pelle. La prevenzione al centro’ promossa da Novartis con il patrocinio di società scientifiche e associazioni pazienti: il 27 Novembre a Roma, presso l’Istituto Dermopatico dell’Immacolata (IDI), il secondo appuntamento dell’iniziativa – “Incontriamoci”.

Controllo periodico dei nei e protezione della pelle dai danni causati dai raggi solari sono strumenti fondamentali per la prevenzione del melanoma, il tumore della pelle più aggressivo1 e più frequente nelle persone al di sotto dei 50 anni di età2 che negli ultimi anni ha fatto registrare un incremento nelle diagnosi1. Ultimamente gli italiani hanno trascurato la prevenzione del melanoma, come ha dimostrato una indagine condotta lo scorso marzo da Doxapharma e promossa da Novartis, secondo la quale nel 2020 quasi l’80% degli intervistati non ha ritenuto importante fissare una visita per la mappatura dei nei, il 43% ha dichiarato di non aver mai fatto uno screening, e tra coloro che erano abituati a controllarsi periodicamente, la frequenza è diminuita. Solo il 7% ha pianificato nei mesi successivi un controllo dei nei.3

Per riportare l’attenzione delle persone sull’importanza della prevenzione del melanoma, la campagna di Novartis Oltre la pelle - La prevenzione al centro torna con una nuova iniziativa presso i centri specialistici di alcune città italiane, per invitare la cittadinanza a controllarsi grazie a screening gratuiti, a dialogare e confrontarsi con i clinici per conoscere, prevenire e affrontare insieme il melanoma.

L’iniziativa Incontriamoci, per la sua seconda tappa arriva a Roma, il 27 novembre, all’Istituto Dermopatico dell’Immacolata per poi proseguire per tutto il 2022 coinvolgendo altri centri distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La giornata prevedrà un momento informativo con gli esperti del Centro per parlare dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria e della necessità di controlli periodici. I partecipanti all’incontro informativo potranno effettuare al termine dell’evento uno screening gratuito dei nei in epiluminescenza.

Per partecipare all’incontro ed effettuare la visita gratuita è necessaria la prenotazione: tutti i dettagli sono disponibili sul sito oltrelapelle.it nella sezione dedicata Parliamone insieme. Sarà possibile prenotare fino ad esaurimento posti.

