"Megamorfosi - Keep in touch with your passion", l'evento alla Coffee House di Palazzo Colonna

Nella suggestiva cornice della Coffee House di Palazzo Colonna a Roma si svolgerà il prossimo 28 settembre dalle ore 18,30, l’evento “MEGAMORFOSI- keep in touch with your passion”.

Un exclusive party organizzato da PLAS Group, polo accademico leader nel mondo della formazione e della produzione delle Arti Visive e Digitali, per condividere con tutti gli spettatori, studenti, giovani talenti la propria interiorità, il proprio concetto innovativo del bello per il 2023-2024.



La Coffee House di Palazzo Colonna si trasformerà quindi in uno spazio espositivo d’eccezione, dove il mondo dell’Arte, nelle sue molteplici forme, dalla fotografia al cinema, all’illustrazione sino ad approdare al tatuaggio, dimostrerà come l’atto creativo sia capace di evocare emozioni contrastanti e dirompenti: MEGAMORFOSI sarà infatti, un viaggio fisico e metaforico tra le Arti Visive.



La Torre Circolare farà da cornice all’esposizione pittorica “Amore & Psiche”, con un allestimento giocato sull’equilibrio tra armonia e contrasto, in una resa moderna e non convenzionale del mito classico.

Tele e pannelli fotografici si rincorreranno in giochi di colori e di bianco e nero creando un dynamic tour coinvolgente in un escalation emozionale e visiva che culminerà nel corner dedicato all’intramontabile mondo del Beauty. Uno spazio dedicato esclusivamente al dipartimento di Beauty Design & Management, che sarà presentato come punta di diamante e novità senza precedenti nel mondo della formazione, del beauty e del look making, nato dall’expertise ventennale in questo settore della holding.

L’evento vedrà un susseguirsi di performances e show dal vivo, set fotografici, tattoo exhibitions e make up experiences, con un momento live di disegno del maestro Roberto Di Costanzo, il tutto accompagnato dalle note in consolle del dj set di Sonia Rondini, per un party glam indimenticabile.