Mecna in concerto all'Auditorium Parco della Musica

Nell'ambito della rassegna estiva Si può fare all'Auditorium Parco della Musica, sabato 26 giugno arriva in Cavea "Mecna".

Cantante classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di accontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alle liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.

Mecna è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment).

A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records. Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records. Il 25 dicembre 2020 realizza il concerto online "Mecna Xmas Live streaming from Dolomiti": un evento unico nel suo genere dove si esibisce con band a 2250 m di altitudine. L'evento registra un'affluenza di migliaia di spettatori e viene definito da tutte le principali testate come una delle più riuscite operazioni italiane in streaming. Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michelin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”.

Di seguito il programma completo dell'estate in Cavea all'Auditorium Parco della Musica

LATTE E I SUOI DERIVATI LILLO&GREG - 8 giugno (SPOSTATO AL 20 GIUGNO ALLE 21)

MOGOL IN EMOZIONI CON GIANMARCO CARROCCIA - 10 giugno

?ALMAMEGRETTA - 14 giugno

?NCCP - NUOVA COMPAGNIA DI CANTO POPOLARE - 15 giugno

THE BEATBOX E CARLO MASSARINI - 17 giugno

?EMMA - 18-19 giugno

M¥SS KETA - 21 giugno

SERGIO CAMMARIERE - 22 giugno

EDOARDO BENNATO - 23 giugno

NICCOLÒ FABI - 24-25 giugno

MECNA - 26 giugno

L'ORCHESTRACCIA - 27 giugno

ROBERTO ANGELINI, PAOLO BENVEGNÙ - 28 giugno

JAMES SENESE NAPOLI CENTRALE - 29 giugno

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS - 30 giugno

FABRIZIO MORO - 2-3-4 luglio

ROBBEN FORD AND BILL EVANS - 5 luglio

RKOMI - 7 luglio

GHEMON - 8 luglio

GIGI D'ALESSIO - 9 luglio

VENERUS - 10 luglio

DARDUST - 11 luglio

GINO PAOLI E ORCHESTRA - 12 luglio

UMBERTO TOZZI - 13 luglio

DIODATO - 17 luglio

NICOLA PIOVANI - 18 luglio

PIERO PELÙ - 19 luglio

PAOLO FRESU “HEROES” OMAGGIO A DAVID BOWIE - 20 luglio

NEK - 23 luglio

FIORELLA MANNOIA - 24-25 luglio

COLAPESCEDIMARTINO - 26-27 luglio

MAX GAZZÈ - 30-31 luglio

CHRISTIAN DE SICA - 1 agosto

CALIBRO 35 - 2 agosto

?TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI - 3 agosto

FRANCESCO BIANCONI - 4 agosto

?PINK FLOYD LEGEND - 7 agosto

?LO STATO SOCIALE - 8 agosto

NOA - 23 agosto

WILLIE PEYOTE - 24 agosto

STEFANO BOLLANI TRIO - 25 agosto

?IL MURO DEL CANTO - 26 agosto

COMA_COSE - 27 agosto

SNARKY PUPPY - 3 settembre

LUCA BARBAROSSA - 4 settembre

NOEMI - 6 settembre

??LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - 7 settembre

?THE ZEN CIRCUS - 8 settembre

MOTTA - 10 settembre

PAF TRIO PAOLO FRESU / ANTONELLO SALIS / FURIO DI CASTRI - 11 settembre

ARIETE - 27 settembre

BALLO - 28 settembre

