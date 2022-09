"Me pari Walter" al Teatro Portaportese

Jessica Ferro torna con l’atto unico brillante “Me pari Walter - il Principe Azzurro come non lo avete mai visto”, scritto e diretto da Giuditta Di Chiara, che andrà in scena i prossimi 17 e 18 settembre al Teatro Portaportese nell’ambito della manifestazione “Teatro Festival Roma Comic Off”, che quest’anno torna dopo il fermo per pandemia, con un’edizione speciale #testaccio100 per festeggiare il centenario proprio del Rione romano.

Una commedia che vede protagonisti Jessica Ferro, Marco Zordan e Giorgia Paolini, che torna sui palchi della capitale, dopo i sold out del Teatro Elettra e del Teatro Petrolini di Roma.

Me pari Water è una ragazza e il suo alter ego alle prese con gli amori passati; il Principe Azzurro come non lo avete mai visto ma, soprattutto, è davvero così azzurro il principe? Lo scoprirete solo ed esclusivamente vedendo lo spettacolo.

Immaginiamo di guardare una fotografia e di poter entrarci dentro, per poter rivivere alcuni momenti. Immaginiamo di poterli anche cambiare, di poter suggerire ai personaggi le migliori battute da dire, o incassare di nuovo i colpi della vita, ma con una diversa consapevolezza.

Così il personaggio principale si ritrova a dirigere le scene della sua stessa vita: Jessica Ferro è Sabrina che ricorda, tramite il suo alter ego, incarnato da Giorgia Paolini, le sue vicissitudini sentimentali con i personaggi maschili incontrati durante la sua vita, interpretati da Marco Zordan.

E’ uno spettacolo fatto di aspettative, di frasi dette e ridette, come un disco rotto…

“Me pari Walter” è uno status mentale, un modo per guardare in faccia i successi e le fragilità che ci appartengono, i sogni infranti e ricostruiti perfettamente orchestrato dalla regista e autrice Giuditta Di Chiara.

Direttore Tecnico Pierpaolo Giannuzzi per Eventi di cartone e scenografia a cura di Marco Papalia.



Allo spettacolo teatrale è abbinato un trailer di D-Forte: https://youtu.be/1m4uUrEtN2M

Per info e prenotazioni 3932812983