Gran galà delle bocce a Roma: si celebrano i campioni della 42^ edizione

Uno sport antico ma assolutamente moderno quello delle bocce che si celebra con una giornata di grande tradizione e prestigio nella nobile Sala della Protomoteca nel palazzo del Campidoglio di Roma.

Si accendono i riflettori sull’evento “MB FIB Award”, l'appuntamento annuale della FIB, Federazione Italiana Bocce, nel corso del quale si celebrano campioni, società, dirigenti, tecnici, arbitri, giornalisti e sponsor, protagonisti dell’ultima stagione sportiva. Lo spettacolo seguirà un grande evento sportivo: la Supercoppa Nazionale della Raffa, che si svolgerà sabato mattina al Centro Tecnico Federale del Torrino a Roma.

Oggi, lo storico e ambito “MB FIB AWARD” giunge alla sua 42° edizione diventando la cornice di un anno pieno di successi sportivi, a testimonianza della crescita esponenziale dell’immagine federale. Nel 1980, su impulso dell’attuale presidente della FIB Marche, Corrado Tecchi, infatti, andò in scena la prima edizione del Premio Marche, un appuntamento storico del movimento boccistico nazionale.

Il premio MB FIB AWARD, con il patrocinio di tutte le massime istituzioni sportive, è diventato il più famoso “red carpet” delle bocce, che coinvolge tutto il boccismo nazionale di alto livello e ha visto sfilare sul palco delle premiazioni i nomi più importanti degli atleti, tecnici, arbitri e dirigenti italiani ed internazionali. Dal 2017, la FIB ha rappresentato un crescendo di innovazioni culturali e sportive, un fondersi tra antico e moderno, che ha migliorato nettamente la cultura sportiva della FIB, ampliandone la visibilità in tutto il territorio nazionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’MB FIB Award torna a Roma dopo il successo del 2022 svoltosi al Tempio di Vibia Sabina e Adriano (Piazza di Pietra).

Quest’anno scenario di questo prestigioso appuntamento sarà la sala della protomoteca nel palazzo del campidoglio a Roma, che rappresenta le raccolte più importanti di busti in marmo. È una delle più prestigiose sale del Campidoglio, a cui si accede da Palazzo Senatorio oppure da Piazza del Campidoglio, attraverso la scalinata del Vignola. Per la prima volta verra’ conferita internazionalita’ al premio, consegnando l’ambita statuetta ad una figura di spicco del panorama boccistico internazionale. Nasce la categoria «Personaggio internazionale 2023».

“C’è l’idea di rendere la 42^ edizione dell’MB FIB Award, tenutosi storicamente tra le Marche e Roma, itinerante e con una connotazione internazionale. Quest’anno la cerimonia si terrà al Campidoglio, nel cuore di Roma, a testimonianza dell’importanza del premio. Tra gli ospiti dell’edizione 2023, gli attori Maurizio Mattioli, Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Stefano De Sando e la showgirl Veronica Ursida. A presentare l’evento sarà la nota giornalista di Rai Sport Simona Rolandi. All’interno dello spettacolo, anche una performance musicale di Francesca Silvi ed Alessio Scialò (due elementi dello storico gruppo Adika Pongo) e del pianista Andrea Bacchetti?.

Saranno con noi il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il presidente del CIP, Luca Pancalli e l’Assessore allo sport, ai grandi eventi, al turismo e alla moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato” - ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Bocce Marco Giunio De Sanctis.

“Consegneremo dodici statuette a coloro che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione: tre società, quattro atleti, un dirigente, un tecnico, un arbitro (Premio Occelli ndr), un premio speciale ad un grandissimo atleta del passato e, per la prima volta, ad un personaggio internazionale, un vero e proprio riconoscimento alla carriera per un dirigente che ha dedicato la propria vita al nostro mondo sportivo” - ha proseguito De Sanctis. “L’evento si concluderà con la cena di gala in uno storico ristorante di Trastevere, chiamando a raccolta anche i dirigenti federali e territoriali, che lavorano quotidianamente per la crescita del movimento sportivo boccistico. La kermesse MB FIB Award vuole augurare al nostro mondo un futuro sempre più roseo, all’insegna di un’immagine più qualificata della FIB, correlata alle sue meritorie finalità – ha concluso De Sanctis – Il ringraziamento va alla Commissione valutatrice, presieduta dal presidente FIB Marche, Corrado Tecchi, ed a tutto lo staff organizzativo federale che, sempre maggiormente cerca di far assurgere l’MB FIB Award alle più alte vette nel panorama sportivo nazionale".

Appuntamento con l’MB FIB Award alle ore 18 di sabato 16 dicembre 2023 nella prestigiosa Sala della Protomoteca nel palazzo del Campidoglio di Roma. Ospiti della serata: gli artisti Maurizio Mattioli, Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Stefano De Sando, Veronica Ursida, Francesca Silvi ed Alessio Scialò (due elementi del gruppo musicale Adika Pongo) e il pianista Andrea Bacchetti.

12 Premi da assegnare

Categoria DIRIGENTE - RENATO SALVADOR

Categoria SOCIETA’ VOLO - ASD BOCCE MONDOVÌ

Categoria SOCIETA’ PETANQUE - ASD COSTIGLIOLESE

Categoria SOCIETA’ RAFFA - BOCCIOFILA SAMMARTINESE ASD

Categoria ATLETA MASCHILE - IVAN SOLIGON

Categoria ATLETA FEMMINILE - GINEVRA CANNULI

Categoria ATLETA PARALIMPICO - MASSIMILIANO CRICCO

Categoria ATLETA UNDER 18 - DIEGO VERGANTI

Categoria TECNICO - RICCARDO CAPACCIONI

Categoria ARBITRO - Premio OCCELLI - RIOS TRUJILLO ANN EMILY

Categoria PREMIO SPECIALE - AQUILINO PULCINI

Categoria PERSONAGGIO INTERNAZIONALE - MAURIZIO MULARONI

In questi anni numerosi personaggi pubblici, istituzioni sportive e non, hanno omaggiato i vincitori regalando momenti unici a questo prestigioso ed ambito evento.