A Maximo Shopping Center … più stile per tutti!

Nel giorno del Black Friday 2020 apre le porte al pubblico Maximo Shopping Center, il nuovo punto di riferimento per lo shopping di Roma e provincia.

Il nuovo mall offrirà moltissime occasioni di visita, dalla spesa quotidiana alla pausa caffè, dal pranzo di lavoro alle serate con gli amici e ovviamente tantissimo shopping, che metterà tutti d’accordo, grazie alla varietà di offerta e il mix di insegne, alcune delle quali – attesissime – sbarcano a Roma per la prima volta.

E non è tutto: iconico, luminoso e innovativo, Maximo coniuga architettura, design e sostenibilità: una cornice d’eccellenza per le esigenze di tutti i clienti.

Nel rispetto delle restrizioni e avendo a cuore la sicurezza dei visitatori e di tutto il personale, Maximo non proporrà eventi live per l’apertura, ma ha pensato ad una vera e propria chicca: un’anteprima digitale che giovedì 26 novembre, il giorno prima dell’apertura, permetterà di “sbirciare” tra le gallerie del Centro grazie a tre influencer inviati speciali. Cristina Musacchio con il suo stile unico darà tutte le anteprime sul fashion, Lorenzo Biagiarelli si muoverà invece tra i 40 bar e ristoranti del Centro ed infine Matt&Bise testeranno tutto quello che di divertente c’è da fare al Maximo.

Maximo ha lavorato davvero molto per aprire in tutta sicurezza, definendo protocolli e misure per il contenimento del virus, oltre che effettuando interventi di pulizia e sanificazione speciali: indispensabile sarà tuttavia la collaborazione del pubblico, che dovrà sempre indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Insieme si può fare di più!

