Maximo Shopping Center festeggia 3 anni: compleanno con vip, circo nero e golosità

Sabato 25 novembre il Maximo Shopping Center festeggia 3 anni di attività. Prevista una festa di compleanno con i vip Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, le acrobazie del Circo Nero e le delizie del maestro pasticcere Aniello di Caprio.

Terzo compleanno per il Maximo Shopping Center e nuova grande festa insieme a tutti i clienti e visitatori del centro commerciale che sabato 25 novembre potranno incontrare ospiti del mondo della tv e assistere agli spettacoli di artisti circensi.

A partire dalle ore 16 e fino alle 19, il Circo Nero Classic animerà la galleria e la food court del centro commerciale, con le esibizioni di tredici figuranti originali e di impatto: la Donna caramella, il Giocoliere, due Trampolieri, la Donna Pantera, il Soldatino, un Percussionista, la Contorsionista, Pierrot, la Donna giostra, il Perfomer Cubo volante e il Performer bolle e il Clown Domatore.

Dalle ore 17.00 alle 18.30 si alterneranno sul palco, posizionato al 1° Piano della Food Court, i personaggi tv Pamela Camassa e Filippo Bisciglia per intrattenere e incontrare il pubblico. Filippo e Pamela, fidanzati da quindici anni, formano una coppia molto apprezzata e seguita sui social. Filippo, dopo aver partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello, ha iniziato a condurre diversi programmi televisivi. Dal 2014 conduce Temptation Island, ha inoltre partecipato a Tale e Quale Show e ad Amici Celebrities. Pamela Camassa, modella e personaggio televisivo italiano, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo vincendo il titolo di Miss Mondo Italia nel 2002. Ha preso parte come concorrente a programmi come Ballando con le stelle, La Talpa, Tale e Quale Show, Amici Celebrities (in cui ha vinto la prima edizione) e l’Isola dei Famosi.

La torta di compleanno sarà realizzata dal maestro Aniello di Caprio, pastry executive chef di Lombardi Pasticcieri dal 1948 - storici artigiani del mondo della pasticceria - il quale ha conquistato il 1° posto sul podio in assoluto per il panettone tradizionale al “Panettone World Championship 2023”.

Per il Maximo Shopping Center sono stati tre anni di continua crescita e affermazione nel mercato romano come luogo per lo shopping ma anche come spazio di aggregazione. Dall’inaugurazione nel novembre 2020 il centro commerciale si è affermato fra i più frequentati della Capitale e non solo, anche grazie ai numerosi eventi di qualità organizzati durante tutto l’anno e alla rassegna di concerti “Estate al Maximo” che ha animato la piazza G. Ferri e il quartiere Laurentino nelle estati 2022 e 2023. Proprio piazza Gabriella Ferri è diventata in poco tempo un punto di riferimento per i residenti della zona e non solo. Numeri molto positivi in termini di presenze annue e sul piano occupazionale con mille e cinquecento assunzioni effettuate e un indotto di circa tremila e cinquecento occupati.

In occasione dell’Anniversario e del periodo natalizio, momenti di particolare affollamento del Centro Commerciale, il Maximo Shopping Center ha previsto un presidio aggiuntivo di primo soccorso all’interno del Centro Commerciale con equipaggiamento medico e personale qualificato. Tale servizio prenderà il via dalle ore 9 alle 21 nelle giornate del 25 e 26 Novembre e per tutti i weekend di dicembre e gennaio.