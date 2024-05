Max Prandi Blues Quartet in concerto al Charity Café

Bluesman di grande spessore Max Prandi incarna il mood di come veniva suonato il Blues negli anni 50'. Max Prandi è uno di quegli storici bluesman nati e cresciuti in quella fertile area della bassa padana che sin dall' immediato dopoguerra ha nutrito e coltivato alcuni tra i migliori talenti del blues che hanno calcato le scene nazionali. Oggi giunto all' apice di una gloriosa carriera artistica può vantare collaborazioni con importanti artisti blues quali Fabio Treves, Arthur Miles, R. L. Burnside, Ronnie Jones, Cooper Terry.



Line-up

Max Prandi: voce & batteria

Marco Di Folco: chitarra & voce

Andrea Di Giuseppe: armonica

Ivano Sbastianelli: basso



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione