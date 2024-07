Max Forever al Palazzo dello Sport

La festa di Max Pezzali non si ferma e arriva anche a Roma. Dopo l’accoglienza delle date di Milano Max Pezzali ha annunciato Max Pezzali - Questo Pala non è un Albergo, con tre date speciali al Palazzo dello Sport di Roma, il 24, 25 e 26 gennaio 2025. Nel frattempo le date di Milano sono già sold out e si sono aggiunti due nuovi appuntamenti all'Unipol Forum il 7 e 8 gennaio 2025.

I biglietti per le date di Max Forever - Questo Pala non è un Albergo sono in vendita online su www.vivoconcerti.it da giovedì 18 luglio 2024 alle ore ore 14 e in tutti i punti vendita autorizzati da martedì 23 luglio 2024 alle ore 11. I biglietti per le nuove date di MAX FOREVER - Questo Forum non è un Albergo sono già disponibili online, nei punti vendita autorizzati da lunedì 22 luglio 2024 alle ore 11:00.

MAX PEZZALI consacra il suo legame non solo con Milano ma anche con Roma, regalando degli show imperdibili al Palazzo dello Sport che, ancora una volta, saranno un viaggio emozionante attraverso le tappe più importanti della sua carriera. Con uno nuovo show completamente rinnovato Roma si prepara a vivere momenti di grande spettacolo e festa, sotto la guida di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano e di maggior successo per i concerti dal vivo.

Con la stagione live 2022/2023 Max Pezzali ha totalizzato: un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e un travolgente Circo Massimo - con oltre 520mila presenze complessive. Il suo primo tour negli stadi MAX FOREVER (Hits Only) ha registrato il tutto esaurito per la data di Trieste, oltre 38 mila persone allo Stadio Olimpico di Torino, oltre 63mila allo Stadio Olimpico di Roma e oltre 168 mila con la tripletta allo Stadio San Siro di Milano, per un totale di oltre 400 mila biglietti venduti. Max Pezzali è pronto a tornare con le date invernali pensate appositamente per entrare ancora di più nel cuore del pubblico e lasciare un'impronta indelebile in chiunque lo venga ad ascoltare.