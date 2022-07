Max Pezzali, il tour nei palazzetti fa tappa a Roma

Prezzo non disponibile

Dopo il successo delle due date di San Siro Canta Max, Max Pezzali annuncia "MAX30" che girerà i palazzetti italiani nel 2022 e 2023.

Gli show, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, si terranno a Milano (martedì 29 novembre 2022, Mediolanum Forum), Roma (giovedì 08 dicembre 2022, Palazzo dello Sport) a Torino (lunedì 20 marzo 2023, Pala Alpitour), a Brescia (giovedì 23 marzo 2023, Brixia Forum), a Bologna (mercoledì 29 marzo 2023, Unipol Arena) a Firenze (venerdì 31 marzo 2023, Mandela Forum) e Eboli (SA) (venerdì 07 aprile 2023, Palasele)

I biglietti per le date saranno disponibili a partire dalle ore 16 e nei punti vendita autorizzati sabato 23 luglio 2022 alle ore 16.

Tra i cantautori più amati del panorama italiano, Max ha celebrato in questi giorni i suoi 30 anni di carriera, con la doppia data di San Siro Canta Max. Lo show, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, ha coinvolto lo Stadio San Siro di Milano e ha trasformato la più prestigiosa e ambita venue per la musica dal vivo in un gigantesco ed emozionante karaoke, regalando al pubblico un concerto indimenticabile, al ritmo trascinante e coinvolgente dei suoi più grandi classici.

Da "Hanno ucciso l'uomo ragno", alle iconiche "Sei un mito" e "Nord sud ovest est", che ha celebrato la reunion di Paola e Chiara dopo quasi 10 anni dalla loro separazione, passando per la romanticissima "Come mai" e la nostalgica, commovente "Gli anni". Presenti anche brani tratti dall’ultimo album in studio “Qualcosa di Nuovo”, pubblicato nel 2020 e impreziosito da diverse collaborazioni, tra cui "Sempre noi" con J-Ax, ospite a sorpresa della prima delle due serate.

In autunno l’appuntamento è nei palasport, per continuare a festeggiare una carriera così straordinaria.

Tutte le date del tour MAX30