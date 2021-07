Max 90 live: show inedito di Max Pezzali nell'estate 2021

Prezzo non disponibile

Max90 Live, il tour estivo di Max Pezzali che ripercorre i grandi successi degli anni novanta di Max Pezzali fa tappa anche alle porte di Roma.

Il cantautore italiano, infatti, sarà protagonista di in un doppio appuntamento ad Anzio (Roma) allo Stadio del Baseball, l’11 agosto e il 12 agosto.

Attraverso un viaggio musicale che vuole far rivivere quelle emozioni e storie che soltanto il cantautore ha saputo raccontare così bene nei primi 4 album degli 883, Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro "Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo".

Le date di Max90 Live ad Anzio

Mercoledì 11 agosto 2021 - Anzio (RM) - Stadio del Baseball

Giovedì 12 agosto 2021 - Anzio (RM) - Stadio del Baseball

I biglietti per le nuove date di Max 90 Live sono disponibili su vivoconcerti.com e saranno disponibili nei punti vendita da sabato 17 luglio 2021 alle ore 15.