Max Paiella Swing Show in concerto al Cotton Club

Il crooner swing più simpatico ovvero Max Paiella ci porterà a spasso, nel suo personalissimo e divertentissimo modo, tra gli standard swing più conosciuti e tra qualche chicca . Max Paiella è noto al grande pubblico per la partecipazione ormai storica alla trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”, ma anche per la sua collaborazione con Lillo e Greg e per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive. Un concerto di swing serio al 80%.



Il restante 20% è quello che succede con il pubblico che parte integrante della serata tra suggestioni, improvvisazioni e gag con i suoi personaggi ormai familiari a tutti. Se l’avete conosciuto in veste di brillante personaggio radiofonico e televisivo, non perdetevi il suo limpido talento musicale!? Un concentrato di arte varia, dai brani dei celebri personaggi del Ruggito del coniglio la celebre trasmissione radiofonica su radio 2 da più di 20 anni, a Sinatra, Tony Bennet, Louis Prima e ci sarà anche qualche omaggio a Bruno martino, Carlo Alberto Rossi e alcuni brani dei celebri cartoons della Disney!“



Line-up:

MAX PAIELLA, VOCE

FRANCESCO REDIG CAMPOS, BASSO

ATTILIO DI GIOVANNI, PIANO

CARLO FICINI, TROMBONE

GIORGIO CUSCITO, SAX

ALFREDO AGLI, BATTERIA



START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €10



info e prenotazione

06.85352527



www.cottonclubroma.it