Max Paiella "One man show" live al Cotton Club Roma

One man show



Uno spettacolo dove la musica è protagonista. Qual’è il vostro cantautore preferito? De Andrè o Gigi D’Alessio? Perchè una canzone cattura le vostre attenzioni? Perchè preferisci la Trap al Jazz?! Il rock al pop, il dark alla disco?!

A tutti questi interrogativi risponderà Max in uno show pazzo dove il filo conduttore cambierà a seconda del pubblico e delle loro preferenze. In questo triangolo delle Bermuda della musica verrete risucchiati , ci saranno anche alcuni personaggi immaginari e canzoni che accompagnano Max in ogni performance Vinicius Du Marones, Fata Paiella, Giletti in onda dal deserto del Gobi, Tamarro Venier dalla trasmissione Piagne-Rai e l’immancabile borghese.



