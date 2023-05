Max Paiella in "Jazz e dintorni"

Prezzo non disponibile

L’Alexanderplatz Jazz Club, presenta, giovedì 25 maggio, Max Paiella “Jazz e dintorni”. Un viaggio nel suo personalissimo e divertentissimo mondo, tra gli standard swing più conosciuti e tra qualche chicca. Un concentrato di arte varia, dai brani dei celebri personaggi del Ruggito del coniglio, a Sinatra, Tony Bennet e ci sarà anche qualche omaggio a Bruno Martino, Carlo Alberto Rossi e alcuni brani dei più celebri cartoons della Disney! Max Paiella è noto al grande pubblico per la partecipazione ormai storica alla trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio”, ma anche per la sua collaborazione con Lillo e Greg e per la partecipazione a diverse trasmissioni televisive.

