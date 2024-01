Max Manfredi in concerto alla Scarpetteria Pigneto

Vagabondo musicale da più di quarant'anni, autore di 7 album dal 1990 ad oggi, Max Manfredi è considerato uno dei cantautori più interessanti a cavallo del millennio.

Ha vinto due targhe Tenco e numerosissimi premi. Ha pubblicato cinque libri di versi, prosa e un audiolibro. Il suo linguaggio personalissimo lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie. Ma tutto questo si dimentica quando è sul palco: a chi gli presta attenzione, è in grado di procurare emozioni antiche e nuove e la sensazione di ascoltare ciò che non ci si aspettava ma che si presagiva segretamente . O, per chi già lo conosce e lo ama, farsi condurre ospiti in un mondo scosceso e luminoso, inequivocabilmente suo.



Sperimentatore da sempre, si tende invece a considerarlo uno degli ultimi (grandi) cantautori.

Un suo concerto è un misto curioso e minimale di teatro, musica, Reading poetico, persino, a volte, discreto cabaret.



Ospiti preziosi dei suoi viaggi lucidi e visionari il contrabbassista e bassista Bruno Zoia e il fisarmonicista Davide Mengarelli, che valorizzano in pieno e colorano le variegate musiche di Max, sottolineandone gli stili.



Chi diffidasse dei comunicati stampa e non lo conoscesse già potrebbe prendere in considerazione la definizione che diede di lui De Andrè, quando gli fu chiesto chi, fra i giovani (allora) cantautori genovesi, gli sembrasse il più degno di interesse : "Voi qui avete il più bravo di tutti, Max Manfredi".



Fabrizio volle cantare poi in un disco di Max, proprio per dimostrargli la sua stima, la canzone "La fiera della Maddalena".