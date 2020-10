Max Maglione presenta "Sogno o son Lesso" al teatro Golden: ospite Gianfranco Butinar

Uno spettacolo tra sogno e realtà che cambia di continuo, con personaggi nuovi, storie e vite diverse. Sogno o Son Lesso è l’esilarante show di Max Maglione che in questa nuova stagione esordisce il 27 settembre 2020 presso il teatro Golden: una serata a sostegno dei bambini malati di cancro della Grande Casa di Peter Pan, con un ospite d’eccezione: l’imitatore Gianfranco Butinar.

Sogno o Son Lesso è un recital musicale in cui il protagonista ogni notte finirà per imbattersi in un irresistibile dialogo con una curiosa voce fuori campo. È la voce di Mattia Maglione, che nei panni di un’entità sovrannaturale, accompagna Max nelle sue spassose gag comiche in uno strano dormiveglia a metà tra sogno e realtà.

In questa lunga e strana nottata Max avrà tanti risvegli, tanti pensieri, e soprattutto tanti incontri molto particolari molto diversi tra loro. Ogni sogno rappresenta infatti un’avventura a sé e ogni nottata sarà diversa dall’altra con storie di personaggi comici, artisti e musicisti che faranno parte di un comedy-show nuovo e divertente. Ad accompagnare Max Maglione in queste strane avventure notturne ci sarà sempre il chitarrista Stefano Zaccagnini che, in ogni stravagante racconto, impersona la sua chitarra, uno strano alter ego che nei sogni acquista una vitalità propria. E poi ancora, un angelo ballerino che rappresenta la coscienza pensierosa di Max.

In questo primo spettacolo Max, che ha sempre sogni disturbati e non riesce mai a dormire tutto d’un fiato, incontrerà Gianfranco Butinar famoso imitatore che incarnerà alla perfezione tutti quei personaggi che il protagonista non ha mai potuto incontrare nella sua vita. Il sogno, invece, o l’incubo (dipende dai punti di vista) sarà proprio il COVID 19, che negli ultimi tempi ha cambiato le vite di tutti gli italiani. Cosa succederà durante questa nottata non si sa, ma tra sketch, comicità e tanta musica il divertimento senza dubbio non mancherà.

Massimo Maglione, in arte ‘Max’, nasce a Napoli nel 1962. Imprenditore, psicologo e formatore di professione è un artista poliedrico, attore e cantante. Spassionatamente dedicato alla musica, porta avanti da più di dieci anni spettacoli comici, one man show ed esilaranti cabaret sempre sostegno dei bambini della Peter Pan onlus di cui è socio dal 2012. Romano d’adozione, dedica tempo al teatro e continua a scrivere spettacoli da portare in scena ad ogni stagione teatrale.

