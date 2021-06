Max Maglione “Metà Di Me” feat. Fabrizio Bosso al Village Celimontana

Max Maglione torna sul palco di Village celimontana a sostegno dell'associazione Peter Pan Onlus nel nuovo live “Metà di Me” tratto dal nuovo disco. Ospite speciale di questo concerto Fabrizio Bosso.



Massimo Maglione, in arte ‘Max’, nasce a Napoli nel 1962. Imprenditore, psicologo e formatore di professione è un artista poliedrico, attore e cantante. Spassionatamente dedicato alla musica, porta avanti da più di dieci anni spettacoli comici, one man show ed esilaranti cabaret sempre sostegno dei bambini della Peter Pan onlus di cui è socio dal 2012. Romano d’adozione, dedica tempo al teatro e continua a scrivere spettacoli da portare in scena ad ogni stagione teatrale.



INGRESSO LIBERO

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 21:00 - INIZIO SPETTACOLO



Line-up

Max Maglione: chitarra e voce

Luigi Mas: pianoforte

Francesco Calogiuri: batteria

Stefano Scoarughi: basso

Stefano Zaccagnini chitarra

Con la partecipazione speciale di Fabrizio Bosso: tromba

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...