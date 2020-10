Max Maglione in "Covid Qua Covid La'" al Village Celimontana

Sabato 10 ottobre Max Maglione torna in scena al Village Celimontana insieme alla sua band con uno spettacolo intitolato “Covid Qua Covid Là” che racconta come siamo cambiati in questi ultimi tre mesi di Pandemia: una serata a sostegno dell’Associazione Peter Pan Onlus.



Massimo Maglione detto Max nasce a Napoli ed è consulente, imprenditore, studioso di scienza della comunicazione e formazione, Team builder e Psicologo Aziendale. Il suo motto è “Nella vita non basta essere qualcuno per qualcosa ma bisogna essere qualcosa per qualcuno”. La sua passione è la musica: attraverso di essa esprime la sua natura vivace e fantasiosa e, con il suo senso d’arte infinito, dà una voce interpretativa all’anima cantando e suonando pianoforte e chitarra senza aver mai avuto metodo e studio. Grazie a questa sua capacità è in grado di affascinare le platee di tutti i suoi spettacoli, che finiscono sempre con un pubblico che canta e tanti applausi. Difatti sono ormai quattro anni che porta in scena, prima in altre location, e ora al Teatro Golden, spettacoli scritti e interpretati da lui, supportato da sua sorella Giulia, da suo figlio Mattia e da tanti personaggi teatrali, che riconoscono in lui un’anima artistica appassionata e coinvolgente. Tutti gli spettacoli di Max Maglione socio dell’associazione Peter Pan di Roma, sono a sostegno della missione stessa. La casa di Peter Pan assiste bambini malati di cancro per tutto il periodo delle loro cure insieme ai loro genitori. www.peterpanonlus.it.



Tra gli spettacoli dal 2012 al 2016, Si fa presto a dire anni ’70: una simpatica carrellata di personaggi, situazioni e canzoni dei mitici anni ’70. Si fa presto a dire anni ’60, ’70 e ’80: a richiesta da un pubblico appassionato, la galleria temporale si allunga e commenta temi, oggetti e battute dai fantastici anni ’60, passando per gli anni ’70, fino agli famosi anni ’80. Si fa presto a dire Amore: spettacolo dedicato ai sentimenti e all’amore, tra canzoni e storie d’amore, racconta le relazioni più importanti della nostra vita in un vai e vieni di emozioni ricordi e risate. Vado al Massimo: lo show descrive scene di vita tra padre e figlio a confronto. Questa volta sono l’era digitale del figlio Mattia e papà Max che invece nasce in anni dove addirittura il televisore era in Bianco e nero. Anche qui fatti e storie contemporanee, ponendole a confronto con il “come eravamo” attraverso dialoghi, musica, oggetti d’epoca, canzoni e l’inseparabile chitarra che coinvolge inevitabilmente tutto il pubblico. Balletti ed ospiti speciali Come Albano, Marco Morandi, Gianfranco Anellino, Gianfranco Butinar ed altri artisti a coronare la stagione artistica. Si fa presto a dire ai tempi miei: è lo show con live Band in scena nei cabaret, music hall e trendsetter location della capitale e di altre città d’Italia. Max racconta la vita, le storie, le abitudini di noi Italiani, mettendo alla berlina il come eravamo e come siamo oggi attraverso sketch e tanta musica live degli anni 70/80 ripercorrendo straordinari momenti insieme al pubblico che si ritrova ad interagire con l’artista e diventando parte integrante dello spettacolo. Max Maglione ha consolidato più di 50.000 spettatori paganti e vanta ben 108 show 27 interventi televisivi 51 interviste Radio.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO



VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it



ORE 21:00 - INIZIO CONCERTO



Line-up

Max Maglione, chitarra e voce

Francesco Calogiuri, batteria

Luigi Mas, tastiere

Stefano Scoarughi, basso

Stefano Zaccagnini, chitarra